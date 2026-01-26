Starlink actualiza sus tarifas en enero de 2026: cuál es el nuevo precio de la antena de Elon Musk

El servicio de conectividad de SpaceX ajustó sus valores en la Argentina y refuerza su presencia como alternativa a los proveedores tradicionales.

Starlink inició 2026 con una actualización de precios en la Argentina . El servicio de Internet satelital de la empresa SpaceX impulsado por Elon Musk no solo continúa ganando terreno en zonas rurales y alejadas, sino que también se posiciona con fuerza en áreas urbanas, consolidándose como un competidor cada vez más relevante.

Tras un cierre de 2025 marcado por ajustes tarifarios a la baja y la introducción de hardware más versátil, la compañía de Internet de Elon Musk redefine los costos de Starlink para capturar a una clase media que busca estabilidad frente a las fluctuaciones de los proveedores de fibra óptica tradicionales.

En enero de 2026, el panorama de precios en la Argentina muestra una maduración del mercado. La compañía de Internet de Internet de Elon Musk segmentó su oferta de Starlink de manera agresiva, diferenciando entre el usuario que necesita un respaldo básico y aquel que demanda una capacidad de respuesta profesional o movilidad total.

El hardware de Starlink: la barrera de entrada se desploma

Uno de los mayores cambios respecto al desembarco inicial de Starlink es el precio del equipamiento. La estrategia de Starlink en Argentina fue reducir el costo del kit de la empresa de Internet de Elon Musk para masificar la base de usuarios.

starlink-mini También puede ser útil como conexión de respaldo ante cortes de energía o fallas de Internet fijo, garantizando continuidad en tareas críticas.

El Kit Estándar de Starlink, que incluye la antena de última generación, el router Wi-Fi y el cableado, se comercializa en $374.999. Este valor de la empresa de Internet de Elon Musk representa una baja significativa respecto a los casi $500.000 que costaba al momento de su lanzamiento. Este equipo de Starlink está diseñado para instalaciones fijas y ofrece la mayor ganancia de señal, siendo ideal para el hogar o pequeñas oficinas.

Sin embargo, la transformación comercial de este verano de 2026 es el Starlink Mini. Este dispositivo de la empresa de Internet de Elon Musk, que cabe en una mochila y consume mucha menos energía, bajó su precio de entrada a $142.500.

Es el equipo que está traccionando las ventas de Starlink en el sector de turismo y profesionales nómades, porque permite una portabilidad real que hasta hace un año era impensada por estos costos de la empresa de Internet de Elon Musk.

A estos valores de Starlink se debe sumar el costo de envío, que para la mayoría de las localidades del país se sitúa en torno a los $24.400. La logística, operada por socios locales, mejoró los tiempos de entrega, reduciendo la espera a menos de una semana en centros urbanos.

Planes residenciales de Starlink: del uso moderado al alto rendimiento

Starlink dividió su oferta residencial en dos grandes categorías para adaptarse al bolsillo argentino:

Plan Residencial Lite

Se posiciona como la opción de entrada de la empresa de Internet de Elon Musk a Starlink con un costo mensual de $38.000. Este plan ofrece datos ilimitados pero con una "prioridad de red" menor. En términos prácticos, esto significa que en horas pico la velocidad puede oscilar entre los 50 y 100 Mbps, lo cual sigue siendo superior a muchas ofertas de ADSL o cablemódem en el interior del país. Es la opción preferida de Starlink para quienes buscan conectividad estable en zonas rurales sin un uso intensivo de streaming 4K o gaming.

starlink telefonos celulares Starlink ya ofrece servicio de telefonía celular en Chile.

Plan Residencial Estándar

Tiene un costo de $56.100 por mes. Aquí, la prioridad de red de Starlink es total, permitiendo velocidades que habitualmente superan los 200 Mbps y una latencia mínima, clave para el teletrabajo y las videollamadas de alta definición.

Un dato no menor para el mercado local es el período de prueba de 30 días de la empresa de Internet de Elon Musk. Starlink mantiene vigente su política de satisfacción garantizada: si el servicio no cumple con las expectativas, el usuario puede devolver el hardware y obtener un reembolso completo del equipo, una táctica que ha servido para romper la desconfianza inicial sobre la tecnología satelital.

¿Es el momento de contratar de Starlink?

El mercado de las telecomunicaciones en la Argentina vive un tiempo de transformación gracias a la empresa de Internet de Elon Musk. Con un abono básico de $38.000 y un hardware que ya baja de la barrera de los 150 dólares oficiales (al cambio de mercado), Starlink dejó de ser un lujo de "early adopters" para convertirse en una alternativa real a las prestadoras tradicionales.