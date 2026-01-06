Starlink gratis durante todo enero 2026: cómo pedirlo, paso a paso

Te contamos de qué manera tener Starlink gratis durante todo enero a través de esta guía paso a paso.

Hace 24 años, se fundó la empresa estadounidense Space Exploration Technologies Corp., más conocida como SpaceX. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue el desarrollo de Starlink , una constelación de satélites de internet , que fue lanzado en 2019. Desde marzo de 2024, su cobertura satelital alcanza también a la Argentina . Aquí te contamos de qué manera tener Starlink gratis durante todo enero 2026 a través de esta guía paso a paso.

En su sitio oficial, Starlink subraya que si se está considerando emplear los servicios de esa empresa , esta ofrece un período de prueba de 30 días para facilitar este procedimiento. Dentro de los 30 días posteriores a la recepción de su kit Starlink , se puede devolver el equipo y cualquier accesorio para obtener un reembolso completo.

Para tener Starlink gratis durante todo enero 2026 , es recomendable seguir esta guía paso a paso:

Para comenzar con el proceso de alta del servicio en la Argentina, se deberá ingresar al sitio web oficial de Starlink .

. A continuación, el usuario tendrá que ingresar la dirección exacta donde se instalará el equipo. Este es un dato clave para determinar si la zona cuenta con cobertura disponible.

Una vez validada la ubicación, el sistema de Starlink permite avanzar con la solicitud y la creación de una cuenta personal

permite avanzar con la solicitud y la creación de una cuenta personal Acto seguido, se deben cargar los datos básicos y la confirmación de la solicitud.

Una vez aprobado el alta, el usuario puede coordinar los pasos siguientes para la instalación del equipamiento.

Cabe remarcar que esta promoción de Starlink incluye un mes completo de acceso al servicio de Internet satelital con las mismas características de un plan pago. Y es importante consignar que no se trata de una versión reducida ni limitada, sino de una experiencia integral que contempla dos ítems clave: velocidad y ancho de banda.

Asimismo, Starlink resalta que esta prueba no implica compromiso de permanencia y ofrece la posibilidad de cancelar la suscripción al finalizar el plazo sin penalidades, siempre que se respeten los términos establecidos por la empresa.

En su sitio oficial, Starlink consigna que la prueba de 30 días mencionada en el sitio web de Starlink no indica que el primer mes de servicio sea estrictamente gratuito, ya que no es una prueba gratuita de 30 días, sino una prueba del hardware de Starlink. En concreto, se refiere a que, si no está satisfecho con el servicio o producto dentro de los primeros 30 días desde que haya comenzado la facturación, puede devolver el hardware y así obtener un reembolso completo.

Asimismo, la empresa remarca que se debe tener en cuenta que la factura del primer mes no está incluida en la compra inicial de hardware. En su lugar, se factura al momento de la activación (o 30 días después del envío de su Starlink).

celular starlink 1200.jpg Para comenzar con el proceso de alta del servicio en la Argentina, se deberá ingresar al sitio web oficial de Starlink.

El plan Residencial ofrecido por Starlink incluye las siguientes características principales: