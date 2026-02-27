Demoras en el tránsito en Ruta 7 tras un choque entre un auto y dos camiones

Ocurrió en la subida del Hotel Da Vinci. El auto involucrado sufrió importantes daños a su carrocería.

0Un fuerte choque entre un auto y dos camiones genera demoras y una obstrucción a la circulación en la Ruta 7, en Añelo. Personal de Salud está en el lugar revisando a los conductores.

De acuerdo a la información consignada por la Radio Municipal Añelo, el siniestro tuvo lugar este viernes a media mañana, sobre la subida Hotel Da Vinci. Los protagonistas fueron los conductores de un Renault Sandero color negro, un camión marca Volkswagen y un camión Scania , todos los vehículos con hombres mayores de edad al volante.

Según la dinámica establecida hasta el momento, el Sandero y el camión Volkswagen circulaban con sentido sur-norte y, por razones que se desconocen, colisionaron con el lateral frontal del Scania, quien se acercaba en sentido contrario .

choque ruta 7 (1)

La velocidad y la inobservancia de la distancia prudencial entre vehículos suelen ser factores recurrentes en este tipo de accidentes. En este caso, peritos de Accidentología Vial ya trabajan en la escena para esclarecer lo ocurrido, por lo que el tránsito se encuentra interrumpido momentáneamente.

También se acercó al lugar personal del hospital de Añelo para revisar a los conductores y personal de Comisaría 10 y de Defensa Civil vigilan el sector y frenaron la circulación para conservar la escena.

Aún no se tienen detalles del estado de salud de los involucrados, pero en principio solo se informaron daños materiales.

choque ruta 7 (2)

Dos adolescentes heridos en un choque entre un auto y una moto

Un fuerte choque ocurrió en Rincón de Los Sauces entre un auto y una moto. El hecho ocurrió cerca de las 14.30 de este miércoles en la intersección de las calles Buenos Aires y La Rioja de la localidad neuquina, a metros de la Ruta 6. Dos heridos fueron trasladados al hospital.

La llamada llegó a la Central 16 de los Bomberos Voluntarios de Rincón de Los Sauces sobre las 14.40 horas. Al arribar al lugar, la dotación a cargo del sargento García M. constató el choque entre un Renault Sandero y una motocicleta. Según informaron, a su llegada ya se encontraba personal del hospital local trabajando en la escena.

Según las imágenes difundidas por los Bomberos, el impacto habría provocado daños en la chapa de la parte frontal del Sandero. La moto, en tanto, recibió daños mayores tras el impacto.

choque rincon de los sauces

Inmediatamente, la dotación se acopló a las tareas de asistencia, colaborando en la inmovilización del conductor de la motocicleta, un menor de edad, quien presentaba lesiones leves. Se decidió su trasladado en ambulancia para su evaluación médica.

Posteriormente, procedieron a asistir al acompañante de la motocicleta, también menor de edad, con lesiones leves. Le efectuaron la correspondiente inmovilización, previo al arribo de la ambulancia para su traslado.

Una vez evacuados ambos pasajeros de la moto, el personal de salud evaluó al conductor del vehículo involucrado, quien manifestó no presentar ningún dolor, por lo que no requirió atención médica. "Finalizadas las tareas, se da por concluido el servicio", cierra el comunicado de los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces.