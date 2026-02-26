El impactante choque y vuelco de un excompañero de Colapinto en la Fórmula Japonesa

Un piloto con el que compartió lugar en Williams Racing durante la Fórmula 1 tuvo un impactante choque en el Circuito de Suzuka.

La situación dio escalofríos. En las últimas horas la atención se fueron a la Súper Fórmula Japonesa, precisamente en el Circuito de Suzuka, cuando un excompañero de Franco Colapinto en la escudería Williams sufrió un terrible accidente con su monoplaza que puede alcanzar una velocidad de 300 km/h.

Fue Luke Browning , del equipo Kondo Racing, quien sufrió la curva 130R del circuito, la misma en la que Jack Doohan chocó tres veces consecutivas en el cierre del 2025. En una jornada pasada por lluvia, el piloto perdió el control del auto y terminó impactando por el muro decantando luego en un tremendo vuelco.

Más allá del susto, el piloto salió ileso. “Estoy muy bien, sin ningún dolor. Afortunadamente aterricé en el heno y no golpeé las barreras, así que todo está bien. El dispositivo HANS es fantástico , creo que salvó mi cuello”, explicó sobre cómo funciona el sistema que protege su cuello.

“Simplemente sufrí aquaplaning y luego me convertí en un simple pasajero. Son lecciones que uno aprende; aquí todo se trata de aprender, y hoy aprendí una lección que me servirá en mi carrera”, contó en su relato.

Revelaron un duro diálogo que Franco Colapinto mantuvo con Flavio Briatore en su peor momento en Alpine

Franco Colapinto se encuentra en las horas previas al inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1. Las expectativas para él son altas al encontrarse al frente del nuevo Alpine, un auto que en los papeles le brindará más herramientas para soñar con ser más competitivo a diferencia del año pasado.

El 2025 del argentino no fue para nada fácil: inicialmente reservista, se convirtió en titular a partir de la séptima carrera, cuando reemplazó a Jack Doohan por decisión de Flavio Briatore, el hombre fuerte de la escudería francesa. Sin embargo, no hubo contemplaciones por su juventud y falta de adaptación: se lo exigió de inmediato.

En la nueva temporada de la docuserie de Netflix, Drive to Survive, que retrata lo ocurrido en la temporada de la máxima categoría del automovilismo mundial y cuyos nuevos capítulos aún no salieron a la luz, se revelará una tensa situación en la que Briatore regaña a Franco por un error cometido en el circuito de Ímola, durante su debut el año pasado.

En el marco de una reunión en su oficina de la que también participó Pierre Gasly, el volante insignia de Alpine, el italiano retó a ambos, aunque aclara que el francés está mejor.

image

El eje fue el fuerte accidente que sufrió en la Q1 del Gran Premio de Emilia-Romaña. Según reveló el diario Olé, que tuvo acceso a los capítulos de la serie que están próximos a estrenarse para todo el público, el pilarense señala que "fue una cagada mía", a lo que Briatore le contesta que "no deberías cometer esos errores". Colapinto insiste en que "fue una cagada mía", y la respuesta fue lapidaria por parte del asesor de Alpine: "Sí, lo sé, fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía".

El duro intercambio entre el argentino y el director de Alpine

Ante una propuesta de Franco Colapinto acerca de que "podemos cambiar cosas en mi auto", Flavio Briatore golpeó con todo: "Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar".

image

La situación no hace más que reflejar lo duro e impiadoso que resulta el ambiente para los pilotos, aunque Colapinto evidenció entereza para sobreponerse y plasmar un constante progreso más allá de no contar con un buen coche. Eso también fue valorado más adelante por Briatore, que reconoció en el final de la temporada el progreso del corredor a quien él mismo fue a buscar a Williams a fines de 2024.

Incluso durante las pruebas de pretemporada en Bahréin, hace pocos días, manifestó que "estoy satisfecho con cómo Colapinto parece haber puesto una marcha más esta temporada".

El campeonato se iniciará el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Melbourne, Australia. Las expectativas son altas para el piloto argentino al contar con una nueva unidad para este año. Durante la pretemporada, sus resultados a lo largo de las distintas pruebas dejaron satisfechos a los miembros del equipo Alpine quiénes pronostican una temporada en la que tanto Colapinto como Gasly serán pilotos muy competitivos.