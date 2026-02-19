Franco Colapinto cerró su pretemporada: los detalles que ilusionan con un gran 2026

Franco Colapinto cerró su primera pretemporada de Fórmula 1 este jueves con una serie de resultados en sus actividades que permite ilusionarse con una gran temporada en este 2026. El argentino estuvo al mando del A526 todo el día, completó el programa de trabajo pautado y sumó otras 120 vueltas en el Circuito Internacional de Baréin .

Más allá de que los tiempos de estos tests de preparación no son absolutamente representativos y la hora de la verdad llegará con el Gran Premio de Australia (el fin de semana del viernes 6 al domingo 8 de marzo), el corredor argentino de 22 años de Alpine no tuvo grandes problemas en el día y, a la hora de buscar tiempos, mostró un progreso constante en cada salida.

Sobre el final de la actividad, logró la vuelta más veloz del equipo en Baréin por el momento: giró en 1:33.818 para quedar 6° en la tabla general de los tiempos del jueves a 1.105 del más rápido (el italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes), pero principalmente aventajando a los competidores directos de Alpine: superó al Audi de Nico Hülkenberg por 0.169 (1:33.987), al Haas de Esteban Ocon por 0.383 (1:34.201), al Racing Bulls de Liam Lawson por 0.714 (1:34.532) y al Williams de Alex Albon por 0.737 (1:34.555).

image

El sexto –y último– día de pretemporada será este viernes en Baréin (de 4 a 13hs de Argentina). Alpine tendrá toda la jornada a Pierre Gasly al mando. Para el argentino llegó el momento de un breve descanso antes del esperado primer fin de semana de acción en la Fórmula 1 en este 2026 con el Gran Premio de Australia en el primer fin de semana de marzo.

Los datos de la pretemporada de Colapinto

Franco Colapinto había sumado 549 kilómetros al mando del coche de la nueva generación durante los tests privados de Barcelona y cerró esta pretemporada en Baréin con un total de 2452 kilómetros recorridos entre ambos circuitos, ya que completó 352 giros en Sakhir a lo largo de las dos semanas.

En el aspecto general, Andrea Kimi Antonelli logró ser el piloto más veloz de los cinco días de preparación hasta ahora con un registro de 1:32.803 que todavía está lejos del tiempo de la pole position que firmó Oscar Piastri en el Gran Premio de Baréin en la temporada anterior (1:29.841).

image

El mexicano Sergio Checo Pérez consiguió el registro más veloz en lo que va de los tests (1:35.369) para Cadillac, flamante undécimo equipo de la grilla de Fórmula 1 para esta temporada. Al mismo tiempo, Fernando Alonso tuvo problemas con su Aston Martin por la tarde y apenas pudo completar 68 vueltas lo cuál es toda una preocupación para el ex campeón del mundo y su escudería.

La primera fecha del campeonato 2026 será en Melbourne: el viernes 5 de marzo, desde las 22.30 de Argentina, se desarrollará la primera práctica libre del GP de Australia. La carrera principal a 58 vueltas será el domingo 8 de marzo desde la 1 de la mañana de Argentina.