Se conoció la sanción a Marcelo Gallardo por su duro cruce con Andrés Merlos

El tribunal de disciplina de la AFA confirmó la suspensión del entrenador de River por su pelea con el árbitro.

Se conoció la sanción a Marcelo Gallardo tras su fuerte cruce con Andrés Merlos, que lo expulsó en el primer tiempo del partido ante Argentinos Juniors. El tribunal de disciplina de la AFA reveló en el boletín con número 6832, la cantidad de encuentros que deberá cumplir el DT de River.

En este caso, el Muñeco la sacó bastante barata, al recibir un solo partido de suspensión, pero que podrá evitar si paga una multa de 840 mil pesos . Así, si River se encarga del dinero, su entrenador podrá estar presente este fin de semana en el banco de suplentes, en la visita del Millonario al José Amalfitani, para enfrentar a Vélez.

La preocupación en River estaba en la dureza del informe de Andrés Merlos , con quien Gallardo ya había tenido un cruce en 2022. Aunque la información que tenían en la institución terminó siendo correcta y favorable, ya que el árbitro solo informó lo acontecido dentro del campo de juego.

SE CONFIRMÓ LA SANCIÓN DE GALLARDO POR EL CRUCE CON MERLOS: SI PAGA UNA MULTA, PODRÁ DIRIGIR VS. VÉLEZ "Se suspende por un partido o se le multa al director técnico Marcelo Daniel Gallardo, del Club River Plate", publicó la AFA De esta manera, el Muñeco zafó de una… pic.twitter.com/RvjI2UKIVH

En la cancha de Argentinos, el cruce se dio luego de un par de infracciones a favor del conjunto de La Paternal. El Muñeco, a disgusto con el arbitraje, empezó a aplaudir irónicamente a Merlos, quien decidió expulsarlo a minutos del final de la primera parte.

MARCELO GALLARDO SE FUE EXPULSADO POR APLAUDIR IRÓNICAMENTE A ANDRÉS MERLOS. pic.twitter.com/hwTgHawppz — JS (@juegosimple__) February 13, 2026

El problema y la preocupación de la dirigencia de River venía por lo que pasó después de la expulsión. Según información de varios medios, Gallardo y Merlos habría tenido un encontronazo en el túnel con un intercambio fuerte de palabras.

En ese momento, el Muñeco le habría dicho que es "un mal árbitro y mala persona", a lo que el juez, picante, le respondió: "Mala persona sos vos que hiciste que echaran a Demichelis".

Gallardo: "Sos un pésimo árbitro y una mala persona"



Merlos: “mala persona sos vos, que lo hiciste echar a Demichelis”



Lo que están diciendo en ESPN de lo sucedido entre el DT de River y el árbitro es increíble, muy poco serio todo esto pic.twitter.com/LfhtNJHA6P — SpiderCARP (@SpiderCarp23) February 13, 2026

Para alivio de River, el árbitro no informó sobre esa conversación, que quedará entre los protagonistas, evitando una sanción mayor para el Muñeco, que atraviesa un momento duro al mando del equipo, siendo el máximo apuntado por el presente del club y por la falta de resultados.

Cabe destacar que no fue el primer encontronazo entre ambos protagonistas, ya que Gallardo criticó publicamente a Merlos, luego de un arbitraje polémico en 2022 por Copa Argentina ante Barracas Central. En ese momento, el entrenador destacó: "Pese a Merlos, hicimos un buen partido".

Gallardo EN VIVO por TyC Sports: "Pese a Merlos, hicimos un buen partido". pic.twitter.com/enRQLXmnmW — TyC Sports (@TyCSports) July 14, 2022

Franco Armani podría volver al arco de River

Una de las mejores noticias para los hinchas se puede dar en el partido ante Vélez. El ídolo del club, Franco Armani, podría ocupar su puesto bajo los tres palos por primera vez en la temporada 2026.

El arquero multicampeón tuvo una pretemporada complicada: primero sufrió un desgarro en el gemelo y luego la inflamación del tendón de Aquiles. Por estas lesiones, todavía no pudo debutar en este 2026, siendo el juvenil Santiago Beltrán su reemplazante.

¿LO EXTRAÑABAN? Franco Armani listo para volver al arco de River en la visita a Vélez por el #TorneoApertura.

@RiverPlate pic.twitter.com/ETpugXYyDl — SportsCenter (@SC_ESPN) February 19, 2026



@RiverPlate pic.twitter.com/ETpugXYyDl — SportsCenter (@SC_ESPN) February 19, 2026

Aunque su presencia no está 100% confirmada, ya que resta el alta médica, en el cuerpo técnico confían en que pueda volver al once titular. Su regreso es necesario en un momento en el que River está urgido de referentes dentro de la cancha y resultados positivos para escapar a una fuerte crisis futbolística.