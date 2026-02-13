Escandalosa frase del árbitro Andrés Merlos a Gallardo: "Vos lo hiciste echar a Demichelis"

El juez expulsó al Muñeco en la derrota frente a Argentinos y luego hubo un cruce en la zona de vestuarios.

La noche del jueves fue otra película de terror para Marcelo Gallardo y River . La derrota 1 a 0 frente a Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Apertura, profundizó la crisis del Millo y el entrenador no disimula su malestar. Así lo demostró durante el partido, donde fue expulsado por aplaudir al árbitro Andrés Merlos , y luego en zona de vestuarios, donde tuvo un tenso cruce con el juez.

Antes de finalizar el primer tiempo, con su equipo ya abajo en el marcador, el Muñeco aplaudió irónicamente a Merlos por no cobrar una falta a un futbolista visitante.

Inmediatamente, el árbitro le mostró la tarjeta roja y el técnico tuvo que irse antes de que terminara la etapa inicial.

Embed APLAUSO IRÓNICO Y ROJA: EXPULSADO GALLARDO EN RIVER



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/DdckcRdMzO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 13, 2026

Sin embargo, la polémica no quedó ahí y la tensión recrudeció en zona de vestuarios. Primero surgió como un rumor periodístico, pero luego fue confirmado por distintas fuentes.

El cruce durísimo entre Gallardo y Merlos

Según contaron los periodistas y allegados que fueron testigos del hecho, al diálogo habría sido así:

Gallardo- "Sos un mal árbitro".

Merlos- "Hoy no voy a poder dormir".

Gallardo- "Vos sos una mala persona".

Merlos- "Mala persona sos vos que lo hiciste echar a Demichelis".

Esa última frase enfureció todavía más al Muñeco y finalmente cada uno se fue por su lado. Merlos volvió a dirigir el segundo tiempo y Gallardo tuvo que verlo en el vestuario.

Así lo contó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN este viernes al mediodía.

Embed “MALA PERSONA SOS VOS QUE LO HICISTE ECHAR A DEMICHELIS”.



La dura contestación de Andrés Merlo luego de que Marcelo Gallardo le diga que es un: “PÉSIMO ÁRBITRO”



Vía @gustavoyarroch pic.twitter.com/ShR13ecTuw — PaseClave (@paseclave__) February 13, 2026

El antecedente

Las diferencias entre Gallardo y Merlos vienen desde hace bastante tiempo. El técnico se enojó mucho con un arbitraje flojo del juez en un partido contra Barracas Central por Copa Argentina en San Luis. Si bien River ese día ganó 3 a 0 con dos goles de Agustín Palavecino y uno de Milton Casco, el entrenador quedó disgustado por la tarea de Merlos, que no se caracteriza por tener buenos desempeños.

Fue a mediados de 2022, cerca del final del primer ciclo del Muñeco como técnico del Millo.

Luego, Demichelis lo reemplazaría entre enero de 2023 y julio de 2024, cuando regresó el propio Gallardo.

"Micho" ganó la Liga Profesional en su primer semestre, el Trofeo de Campeones y también obtuvo la Supercopa Argentina al año siguiente. Sin embargo, fue muy cuestionado tanto en la prensa como por los hinchas debido algunos errores, que parecen mínimos si se los compara con los pésimos resultados cosechados por el Muñeco desde su vuelta.

Más allá de su salida, Demichelis fue aplaudido por la gente en el Monumental cuando dirigió su último partido en River frente a Sarmiento, cuando ya se sabía del regreso de "Napoleón".

A ese momento hizo referencia Merlos en la discusión con el actual DT del club de Núñez, que claramente tomó un tono personal.