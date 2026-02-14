Final del Regional Amateur: La Amistad está en San Luis en busca del ascenso ante FADEP

El conjunto cipoleño se enfrentará en una de las finales del certamen al equipo mendocino, dueño de la zona cuyana.

El Regional Amateur llega a su fin este domingo. Las cuatro finales se jugaran casi en el mismo horario y por la noche del fin de semana se conocerán los cuatro ascendidos al Federal A . Río Negro tiene a su representante y Cipolletti es la ciudad que está expectante de lo que suceda con La Amistad en San Luis en el enfrentamiento ante Fadep de Mendoza .

Los cipoleños se hicieron dueños de la zona Patagónica tras derrotar a Boxing de Río Gallegos , mientras que los mendocinos se quedaron con la zona Cuyo ante Estudiantes de San Luis . “Son 90 minutos donde puede pasar cualquier cosa, hay que estar muy atentos a los detalles, vamos a enfrentar un gran equipo, los venimos siguiendo. Creo que la concentración va a ser fundamental”, dijo Lucas Mellado .

A partir de las 17 , Diego Saúl Novelli pitará el inicio del duelo en el Jorge Newbery de Villa Mercedes . El tandilense tendrá como asistentes a Martín Nardelli y Leonel Suárez, mientras que Lautaro Paletta será el cuarto árbitro en una cuaterna habitual de Federal A. “Espero que se pueda dar acorde, sin nada extra futbolístico, que la gente pueda llegar bien, que sea parejo como tiene que ser y que gane el mejor”, afirmó.

Los rionegrinos llegan habiendo ganado la Zona 9 de la Patagonia con 13 unidades, por encima del Deportivo Roca, Argentinos del Norte y Pillmatún. En octavos de final derrotó a Independiente de Neuquén, en cuartos a San Patricio del Chañar, al Depor en semis y en la final zonal vencieron a Boxing.

la amistad finalista (4)

“El 70 por ciento del plantel son chicos que han estado en etapas anteriores en las que han quedado cerca y son muy conscientes de eso, las han sufrido. Se vive así también, que no se nos puede escapar, nosotros lo que queríamos es tener la posibilidad de estar en este partido”, sostuvo.

El conjunto mendocino viene de ser líder en la el Grupo 7 de Cuyo con 14 unidades, allí se ubicó por encima de Atlético Argentino, La Dormida y Arenas Raffo. Más tarde en octavos se sacó de encima a C.C y D Eugenio Bustos, en cuartos a Atlético Argentino, en semifinales a Unión de Villa Krause y en la final zonal derrotó a Estudiantes de San Luis.

En la nómina mendocina aparecen grandes nombres, conocidos del futbol de ascenso y hasta de la primera división nacional: Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole, Matías Persia y Gonzalo Klusener son las grandes figuras. “Tienen un equipo prácticamente de Federal A, son gente con nombre. Hay varios jugadores conocidos , los delanteros los conozco a todos, mediocampo también y defensa igual porque son todos de Federal. Están bien pero nosotros tenemos un gran equipo también, joven, con energía y con talento”, reconoció Mellado de ambos.

En cuanto al Celeste, no deja de tener experimentados, con un plantel conocido de la liga, de Regionales anteriores y hasta un puñado del Federal. Alfredo Tizza cuenta con Ezequiel Lara, Nicolás Figueora, Juan Celaya, Antonio Santa Cruz, Joel Juarez, Santiago Gómez, Nehuen García, el inoxidable capitán Kevin Guajardo y el mismo Mellado. “Ellos vienen con la Liga, con un nivel importante que por ahí lo reforzaron conmigo, con Santi Gómez que llegó a lo último, con dos o tres más pero ya vienen con ese ritmo y jugando bien. Nos agarra en un momento bueno y es eso, el equipo viene preparado de todo el año”, afirmó.

la amistad boxing (6)

Las dos instituciones son jóvenes y buscan su primer ascenso a la tercera categoría del futbol argentino. La Amistad nació en 2010 y desde el 2015 disputa la Liga Confluencia. A su vez, se ha convertido en uno de los equipos más fuertes del certamen local y su primer título fue en 2017. Ese protagonismo también se hizo grande en el Regional Amateur, donde siempre es fuerte, siendo uno de los clubes de la Patagonia Norte con más partidos en la competencia.

Fadep, por su parte nació en 2012 de la mano de Sebastián Torrico cuando aún era arquero de Argentinos Juniors. En muy poco, tiempo la institución ganó la Liga Mendocina y ya suma varias experiencias en el Regional Amateur. Cabe destacar su participación en el Torneo Federal C, logrando clasificaciones importantes como la del 2017/2018.

El encuentro en Villa Mercedes contará con la transmisión de dos radios de la ciudad, FM Master 105.5 y Lu19 AM690.

El resto de las finales comenzarán después del duelo en Villa Mercedes. A las 17:30, Ferro de General Pico enfrentará a Escobar FC de Ingeniero Maschwitz en Pergamino, con Fernando Rekers a cargo de impartir justicia.

En Santiago del Estero, Defensores de Puerto Villelas de Resistencia se enfrentará a Juventud Unida de Gualeguaychu a las 18, bajo el arbitraje de Matías Ezequiel Billione Carpio. A la misma hora, Tucumán Central y General Paz Juniors de Córdoba disputarán su final en Catamarca. Allí Juan Ignacio Nebbietti será el juez principal.

Finales del Regional Amateur 2026