Árbitro y asistente "polémicos" para la final entre La Amistad y FADEP

El Consejo Federal designó e informó a los jueces para las cuatro finales por los ascensos al Federal A.

Era la noticia más esperada de este miércoles para los ocho clubes que jugarán las finales del Regional Amateur . Hace tiempo que en el fútbol argentino los partidos empiezan a jugarse desde la designación del árbitro y en ese contexto La Amistad y FADEP de Mendoza ya conocen al equipo de jueces que estará en su partido.

El domingo, desde las 17 en la ciudad puntana de Villa Mercedes, Diego Novelli pitará el inicio del partido. El conocido árbitro en categorías de ascenso estará acompañado por Martín Nardelli como primer asistente, Leonel Suárez como segundo y Lautaro Paletta será el cuarto árbitro.

Novelli acumula un sinfín de arbitrajes escandalosos, varios señalados por este medio, y encima en este caso estará acompañado por un asistente que protagonizó uno de los papelones más recientes en la región.

Lucas Novelli Sanz, en el medio, en uno de los partidos que dirigió en La Visera de Cipolletti en 2017. Foto: Cipo Pasión

Fue el línea que le anuló un gol a Cipo en el Federal A convertido por Andrés Almirón, cuando el volante ofensiva estaba más de un metro habilitado contra Villa Mitre.

Cipo vs Villa Mitre - goles anulados

A Novelli se le han ido los partidos de las manos más de una vez. La cantidad de fallos cuestionables son tantos que es imposible que no se escape alguno a la hora de enumerarlos, pero para demostrar que su rótulo de "polémico" no es ningún capricho, se adjunta una de sus decisiones para que quede en claro de qué tipo de árbitro se trata.

La falta no cobrada por Diego Novelli en Kimberley Olimpo

Por su parte, otro polémico es Fernando Rekers, que viene justamente de ser el colegiado principal en el partido de vuelta donde FADEP dejó afuera a Estudiantes de San Luis (3-0) y los derrotados quedaron muy enojados con su tarea.

Lejos de ser sancionado, Rekers volverá a ser parte de los partidos más importantes de la temporada y estará en la final entre Atlético Escobar y Ferro de General Pico, que se verán las caras en la cancha de Douglas Haig de Pergamino a partir de las 17:30.

Es evidente que desde AFA quedaron muy conformes con su tarea en el último partido de FADEP, el sábado pasado.

El resto

Las otras dos finales van a las 18 y tendrán dos jueces que resultan más confiables (o al menos no tan sospechados).

Matías Billione Carpio será el árbitro del choque entre Defensores de Vilelas (Chaco) y Juventud Unida de Gualeguaychú, que se enfrentarán en la cancha de Mitre de Santiago del Estero.

Finalmente, Juan Nebbietti, impartirá justicia en Catamarca, donde Tucumán Central y General Paz Juniors definirán el otro ascenso.