Un histórico de Boca, durísimo contra Riquelme: "No volvería a trabajar con él"

El mundo Boca no para de tener polémicas con distintos casos que causan cierta atención debido a que varios de ellos involucran al presidente de la institución Juan Román Riquelme . Luego de que el mandatario fue denunciado por administración fraudulenta, un histórico exjugador y entrenador del club apuntó contra él y realizó fuertes declaraciones sobre su experiencia trabajando junto al mandatario.

Sebastián Battaglia fue uno de los entrenadores que tuvo la actual gestión, despedido insólitamente en una reunión convocada en una estación de servicio. En diálogo con el streaming Picado TV, el entrenador fue claro y afirmó que no volvería a trabajar con Riquelme: " Fue difícil el proceso por un montón de cuestiones. Pasaron cuatro años y Boca sigue teniendo los mismos problemas , no logra estabilizarse. Yo tenía mis convicciones, mis puntos de vista y los planteaba. Hubo charlas futboleras, no tanto con Román, sino con los muchachos del Consejo. Las charlas siempre estaban. Eso es así y son parte de la institución".

Luego, fue contundente sobre cómo quedó el vínculo: " No volví a hablar con él . Solo fui a su despedida porque me pareció correcto ir. Por respeto, porque estuvo en la mía cuando y olo invité. Uno tiene que separar las cosas".

Por otra parte se refirió al presente inestable que atraviesa el equipo que quedó expuesta en la derrota 2-1 ante Vélez: "Es la irregularidad que tiene Boca en este último tiempo, no llega a ser un equipo estable o que transmita seguridad a la hora de jugar un partido. Si bien en los partidos de local termina triunfando por lo que significa jugar en la Bombonera, la irregularidad hace que todo entre en duda, que se empiecen a plantear un montón de situaciones".

A su vez destacó que durante su proceso también le costaba al equipo cuando salía de La Bombonera: "Hubo momentos en los que nos costaba imponernos de visitante. Luego nos tocó salir campeón y estuvo ese recordado partido de Copa Libertadores (la derrota ante Corinthians que terminó con su destitución), pero en ese momento el equipo estaba en crecimiento".

Sobre la reunión de Riquelme con el DT Claudio Úbeda y referentes del plantel, dijo: "Estamos hablando de un presidente diferente. Jugó al fútbol, tiene experiencia en manejo de grupo porque ha estado en un vestuario y en diferentes situaciones, ganando o perdiendo. Hay momentos en los que se puede hablar y momentos que deben ser de pura intimidad. Cuando tiene cosas que decir, como ha pasado en otras oportunidades porque la historia se sigue repitiendo, no lo veo mal".

En el cierre de su relato confirmó que quiere volver al club, pero en otro rol. "No quiero decir la propuesta que tengo porque queda mucho tiempo, pero no va a ser para dirigir". Cabe recordar que a fines de 2027 hay elecciones en el club y podría integrar una lista opositora.

Sin filtro: Martín Palermo reveló cuándo cambió el vínculo con Riquelme y por qué se distanciaron

Martín Palermo trajo nuevamente los recuerdos de aquel vínculo enrarecido con Juan Román Riquelme cuando la relación no era buena pero la fórmula no fallaba cuando entraban al campo de juego a disputar los encuentros de Boca. Sin embargo, se sabe que amigos no son.

El actual entrenador volvió a dejar en claro que el vínculo no es el mejor y que hace años hubo un quiebre en la relación que aún no pudieron revertir. “No sé qué episodio pudo haber cambiado la relación, pero sí después del 2008 cambió el vínculo. Antes éramos muy cercanos. En la Copa Libertadores del 2007, cuando él vuelve, estábamos el Negro Ibarra, él y yo de la camada anterior, y estábamos todo el tiempo juntos. Hasta ahí hubo un vínculo muy cercano. Él vivió un año en una casa que yo tenía en Villarreal”, contó en su charla con el medio Clank! y sumó: "Después del 2008 no sé lo que pasó. No hubo discusiones, ni peleas. El no saludo después del gol con Arsenal no fue el detonante, porque eso fue 2010 y venía ya de antes. Yo en el 2008 me lesiono y no estaba muy en el día a día del plantel".

“Las cosas no se dieron como eran antes y hasta que me retiré la relación fue de respeto, pero ya no era el mismo vínculo que antes. Nos respetábamos, pero ninguno buscaba ver qué había pasado. Y eso afectaba al grupo y a la convivencia. Ahora, dentro de la cancha íbamos a muerte los dos y priorizábamos a Boca. Nos necesitábamos mutuamente y priorizábamos el respeto a la camiseta de Boca, al hincha y a los compañeros”, afirmó.

Por otra parte contó que no se reúne con Riquelme desde 2023 cuando se vieron las caras en un evento del Villarreal en España: “No hubo ningún encuentro porque no había cosas para aclarar. Ahora nos vemos y nos saludamos, pero no es como antes que íbamos a comer un asado o salíamos del entrenamiento e íbamos a comer un sánguche de carne”.

En otra parte de su relato se refirió al presente del club bajo la conducción de Riquelme: "El clima institucional está enrarecido. Siento que si no estás en el día a día del Mundo Boca, no tenés derecho a opinar porque es un mundo aparte. Es una situación rara. Obviamente que la imagen de Román es fuerte y eso genera distintas controversias en opiniones. Uno lo que más quiere es que a Boca le vaya bien por la gente, que es la que lo hace grande".