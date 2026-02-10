Juan Román Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta.

El presidente de Boca es llevado a la justicia por el Ministerio de Seguridad, como ya había pasado en mayo del año pasado.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme , fue denunciado penalmente por el Ministerio de Seguridad por administración fraudulenta . La presentación judicial, llevada a cabo por Walter Federico Klix, pide investigar supuestas irregularidades en el manejo de abonos, carnets de socios y la desaparición de 50.000 prendas deportivas.

En mayo de 2025, Riquelme había sido denunciado por presunta asociación ilícita por Walter Klix , funcionario del Ministerio de Seguridad -muy cercano a Patricia Bullrich - y vinculado a sectores opositores en Boca. Esta causa del año anterior fue archivada por falta de pruebas.

Esta vez, el denunciante afirma tener testigos, fotos, videos y chats que demuestran que el presidente de Boca montó un “mercado negro” y “un esquema mafioso” para la distribución de las entradas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Labocatw/status/2021287802135011538?s=20&partner=&hide_thread=false URGENTE: DENUNCIARON A RIQUELME POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA



DENUNCIARON A Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca. El denunciante Asegura que probará que Riquelme montó un “mercado negro” y “un esquema mafioso” a través del cual “se manipulan y… pic.twitter.com/ry1OhUMxFD — Boca Info (@Labocatw) February 10, 2026

Los ejes de la denuncia contra Juan Román Riquelme

La denuncia realizada por Klix, que es socio activo del Xeneize, no solo apunta al presidente de Boca, sino también al secretario Ricardo Rosica y a los miembros de la comisión directiva.

Según informa Clarín, que pudo acceder a la causa, esta se basa en cuatro aspectos contra la dirigencia. El primero es la supuesta manipulación del sistema administrativo para que algunas personas accedan al beneficio de ser socios activos de Boca inmediatamente, mientras que otros esperan por años para poder serlo.

El segundo punto tiene que ver con la desviación de fondos de manera fraudulenta. Para esto se toma como ejemplo el partido con Alianza Lima, que según datos oficiales tuvo un público de poco más de 28 mil personas y una recaudación de 1200 millones de pesos, mientras que el denunciante asegura que la cancha estaba repleta ese día.

Luego, destaca una irregularidad en la venta de entradas y protocolos, que acorde a lo que declara Klix, se entregan a las peñas de manera clandestina, fuera de los canales oficiales del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elimpactocom/status/2021300233745952925?s=20&partner=&hide_thread=false AHORA | DENUNCIARION A RIQUELME.



Acusan al Presidente de Boca de fraude y montar entre otras cosas por VENTA CLANDESTINA DE ENTRADAS. pic.twitter.com/j7flkYWach — El Impacto (@elimpactocom) February 10, 2026

Por último, la denuncia toma el partido del Torneo Apertura 2026 ante Deportivo Riestra para plantear que hubo una liberación en los molinetes sin la correcta funcionalidad de la validación de carnets e identidades para ingresar al estadio.

El duro presente de Juan Román Riquelme en la presidencia de Boca

Sumando esta denuncia, que podría afectar no solo su mandato en el club de sus amores sino también su libertad, Riquelme no está viviendo su mejor momento como presidente del Xeneize.

El presente futbolístico del equipo es bastante preocupante, ya que no gana títulos desde la Supercopa del 2023 y estuvo dos años sin jugar la Copa Libertadores. Además, no se encuentra con un proyecto a largo plazo, porque no se logra mantener un entrenador en el cargo, y en muchas ocasiones terminó tomando el puesto un DT interino.

En cuanto a su relación con los socios de Boca, el máximo ídolo de la institución viene siendo muy criticado por dos focos: el filtro para ingresar a la cancha en los partidos de local, que deja a muchos afuera y la falta de un proyecto para ampliar el estadio, a pesar de múltiples anuncios de que habría uno en marcha y con el atenuante de que River crecerá hasta las 100 mil localidades.