Además de Cetré: el otro delantero que busca Boca

Juan Román Riquelme activó las negociaciones en el Xeneize sobre el final del mercado de pases. Sin embargo, antes de comprar, necesitará vender.

Boca se mueve en el mercado con dos nombres arriba de la mesa y una necesidad concreta: sumar variantes en ataque. Además del avance por Edwin Cetré para reforzar las bandas, en la dirigencia también empezaron a sondear a un “9” de área para ampliar alternativas en un plantel que viene golpeado por lesiones y necesita recambio inmediato .

Por el lado de Cetré, lo que era apenas un sondeo tomó otro impulso: desde Estudiantes reconocen que Boca ya hizo un llamado formal para manifestar un interés real y que hay predisposición de ambas partes para abrir una negociación. Todavía no llegó una oferta oficial, pero el diálogo ya existe y la operación empezó a tomar forma a partir de la urgencia del Xeneize por incorporar un extremo, en un contexto marcado por bajas y por la salida de Brian Aguirre a préstamo al Pincha.

En La Plata marcan que el pase es viable si Boca se acerca a las pretensiones del club: entre 3 y 4 millones de dólares por el 50% de la ficha , ya que la otra mitad pertenece a Independiente de Medellín. Estudiantes no tiene una obligación inmediata de vender, pero también necesita hacer caja y está dispuesto a negociar si se respetan esos parámetros.

Riquelme - Boca-Portada

En ese escenario, la buena relación entre dirigencias aparece como un factor que empuja: las operaciones recientes entre ambos, como la venta de Santiago Ascacíbar y el préstamo de Aguirre, abrieron un canal directo entre Juan Román Riquelme y Sebastián Verón.

Mientras acelera por ese extremo, Boca también analiza la llegada de un centrodelantero de área para completar el ataque con una tercera opción fija. Según contó el periodista Luis Fregossi, el club averiguó condiciones por Nacho Russo, delantero de Tigre, en una búsqueda que responde a la intención de sumar un “9” cuanto antes y darle más respaldo al frente de ataque.

La idea aparece atada a la coyuntura: Boca recuperó esta semana a Miguel Merentiel, que vuelve tras el desgarro en el aductor derecho sufrido ante Olimpia en San Nicolás y tiene chances de ser titular ante Vélez. En ese panorama, además, el club toma nota de los plazos: el viernes 13 de febrero vence la ventana para incorporar un refuerzo por la lesión de Rodrigo Battaglia.

La posible formación de Boca para enfrentar a Vélez

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, comenzó a definir el once titular que enfrentará a Vélez en el José Amalfitani por la cuarta fecha del Torneo Apertura, con el posible regreso de Miguel Merentiel como la principal novedad.

El director técnico Xeneize incluiría desde el arranque al delantero uruguayo, quien había sufrido un desgarro durante la pretemporada y ya estaría recuperado.

El “Sifón” realizó una prueba con un cambio de esquema y tres modificaciones durante la práctica de este jueves y todo parecería indicar que el atacante de 29 años sería de la partida en una delantera diezmada.

Con Agustín Marchesin bajo los tres palos y Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la zona defensiva, Úbeda se vería obligado a realizar modificaciones en la zona de ataque.

Úbeda-Plantel-Portada

El joven volante Milton Delgado sería el elegido para reemplazar al español Ander Herrera, presenta lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho según el parte médico azul y oro, y estaría acompañado por Leandro Paredes como doble cinco.

En tanto, Santiago Ascacibar ocuparía el sector derecho, mientras que Kevin Zenón ingresaría en lugar de Exequiel Zeballos (lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo) para completar la mitad de la cancha.

Por último, quien acompañaría a Miguel Merentiel en la delantera sería el juvenil Gonzalo Gelini, quien debutó ante Estudiantes de La Plata y sumó buenos minutos como titular frente a Newell’s.

Los 11 de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.