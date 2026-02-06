La víctima tenía 22 años y fue apuñalada por la espalda dentro de la casa que compartía con su hermano, quien confesó el crimen y quedó detenido.

Italia: un hombre mató a su hermana tras una discusión por el volumen de la música

Una joven de 22 años fue asesinada por su hermano luego de una discusión por el volumen de la música dentro de la casa que ambos compartían en Nápoles, Italia . El agresor, de 28, se presentó horas después en una comisaría, confesó el crimen y quedó detenido , acusado de homicidio agravado.

El ataque ocurrió en el complejo de viviendas públicas y según la reconstrucción inicial del caso, la víctima, identificada como Jlenia Musella, fue apuñalada por la espalda .

Tras el ataque, la joven logró salir de la vivienda y caminar hasta la calle del complejo, desde donde fue trasladada de urgencia al hospital Villa Betania. A pesar de la rápida intervención médica, los profesionales confirmaron su muerte debido a la gravedad de las lesiones.

Luego del hecho, el agresor se dio a la fuga y permaneció varias horas desaparecido, aunque esa misma noche se presentó de manera voluntaria en una comisaría de Nápoles para confesar el homicidio. Actualmente, permanece detenido en la prisión de Secondigliano.

Cómo ocurrió el ataque por el volúmen de la música

De acuerdo con el testimonio brindado por el propio acusado, el conflicto comenzó cuando Jlenia escuchaba música a un volumen elevado mientras su hermano intentaba dormir.

La situación derivó en una discusión que fue escalando dentro de la vivienda y en ese marco, el hombre pateó al perro de la familia.

Según su relato, en ese momento tomó un cuchillo y se lo arrojó a su hermana. La hoja impactó en la espalda de la joven, provocándole heridas de extrema gravedad.

"Tuvimos una pelea porque no me dejaba dormir, le tiré el cuchillo pero no pensé que le pegaría", le dijo el joven a la Justicia.

De acuerdo con lo expresado por medios locales, el supuesto asesino afirmó: "Mi vida terminó con la de mi hermana. No quiero un abogado, quiero ir a la cárcel. Solo espero que el juez me dé la máxima sentencia".

La situación judicial del acusado y el complicado entorno familiar

La investigación quedó a cargo de la Brigada Móvil de Nápoles y fue confiada a la fiscalía encabezada por Ciro Capasso. Giuseppe Musella enfrenta cargos por homicidio agravado y permanece detenido.

Según información incorporada al expediente, se trata de una familia vinculada con problemas con la Justicia: la madre de los hermanos cumple arresto domiciliario en otra vivienda y el padre se encuentra detenido en prisión.

Además, el grupo familiar mantiene vínculos con Antonio Circone, quien fue jefe de la organización Casella-Circone, estructura que durante años controló el tráfico de drogas en el complejo Conocal, en el barrio de Ponticelli.

Quién era Jlenia Musella

Jlenia Musella, también mencionada como Ylenia en registros locales, tenía 22 años y residía en un conjunto de viviendas sociales construido tras el terremoto de 1980.

Medios locales aseguraron que la joven pasó el último fin de semana con amigas y que había realizado su última publicación en redes sociales hace pocos días.

También citaron las declaraciones de un joven que la conocía. "Ella era un sol siempre encendido, es absurdo pensar que su sonrisa se haya apagado", lamentó.

Luego del crimen, el alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi, declaró estar “apenado por la muerte de esta joven de Ponticelli”.

“Las fuerzas del orden y la magistratura sabrán reconstruir los hechos. Nuestro compromiso para reducir los focos de malestar en los barrios en los que estamos invirtiendo para la regeneración del territorio será aún más fuerte”, indicó el funcionario en medios locales.