Peces muertos en Senillosa: el denunciante resultó ser el responsable del vertido cloacal a la laguna

Una inspección oficial detectó un desagüe clandestino que descargaba efluentes sin tratar en la Laguna del Toro. El propietario había denunciado la mortandad.

Se evalúa qué medidas se tomarán con el responsable de los vertidos a la laguna.

La investigación por la mortandad de peces registrada en una laguna de Senillosa sumó en las últimas horas un giro inesperado: uno de los vecinos que había alertado públicamente sobre la situación ambiental terminó siendo señalado como el responsable de la contaminación que afectó al espejo de agua. Así lo confirmó el intendente Lucas Páez, tras una inspección conjunta realizada por organismos municipales y provinciales.

El hallazgo se produjo durante una recorrida técnica en una vivienda ubicada prácticamente sobre la costa de la Laguna del Toro, en un sector rural perteneciente a la Asociación de Fomento Rural Nueva Esperanza. En ese lugar, los fiscalizadores detectaron un sistema de descarga clandestino que derivaba directamente efluentes cloacales hacia la laguna, sin ningún tipo de tratamiento previo.

Según se constató en el lugar, la vivienda contaba con un pozo de descarga sin impermeabilización, al que ingresaban distintos fluidos provenientes del baño. Estos residuos eran conducidos mediante un caño de PVC que descargaba de forma directa e intermitente en la laguna , dependiendo del volumen acumulado.

“El desagüe del propio baño estaba afectando de manera directa la laguna. Todos los desechos cloacales se volcaban sin tratar al cuerpo de agua”, explicó Páez al brindar detalles del procedimiento, en diálogo con Canal 7 Noticias. La situación fue documentada mediante actas oficiales y será incorporada a las actuaciones administrativas que lleva adelante la autoridad ambiental de la provincia.

peces muertos senillosa

De denunciante a responsable

El caso llamó especialmente la atención de las autoridades porque Miqueas Alvial, el propietario de la vivienda, había sido una de las personas que denunció la mortandad de peces. Incluso, había expuesto la situación en LM Neuquén, alertando sobre el fuerte olor y la presencia de gran cantidad de ejemplares muertos.

“Nos apena mucho que ocurra algo así, porque los mismos vecinos que denunciaban la situación eran quienes, lamentablemente, estaban afectando y contaminando la laguna”, señaló el intendente. Si bien evitó atribuir intencionalidad, reconoció que se trata de una irregularidad grave que sorprendió al equipo técnico.

Tras el hallazgo, se procedió a la clausura inmediata del vertido y a la notificación formal del particular, quien deberá regularizar su situación. Además, se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente, que podría derivar en sanciones y en la obligación de afrontar el daño ambiental causado, de acuerdo con la normativa vigente.

laguna del toro senillosa peces muertos

En el operativo intervinieron la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Senillosa, Defensa Civil, la Dirección de Fauna de la provincia y el Ministerio de Ambiente provincial, entre otros organismos. “Fue un trabajo conjunto y coordinado, con todas las áreas que tenían competencia en el tema”, remarcó Páez.

De acuerdo a las primeras estimaciones, el sistema de descarga llevaba funcionando desde hacía tiempo. Las instalaciones encontradas no eran recientes y daban cuenta de una práctica sostenida en el tiempo. Por el momento, las autoridades no detectaron otras viviendas en la misma condición, aunque continuarán con relevamientos preventivos en la zona.

“Estaba tapado, pero el caño se notaba claramente. Se hicieron más inspecciones y, por ahora, es el único caso identificado”, precisó el jefe comunal.

laguna del toro senillosa peces muertos

Remediación y próximos pasos

En paralelo al avance administrativo, el municipio inició tareas de remediación en el sector afectado. Se retiraron los peces muertos, se habilitó un acceso que antes no existía y se realizó una limpieza general del área, donde se acumulaba gran cantidad de residuos.

Además, ya se trabaja con el área de Recursos Hídricos en un plan de saneamiento integral de la laguna. “Queremos que esta situación sea una oportunidad para recuperar el lugar y que la zona quede mucho más linda”, indicó Páez.

Por último, el intendente confirmó que se aguardan los resultados de laboratorio de las muestras de agua tomadas días atrás. Se espera que en un plazo aproximado de siete días se conozcan los análisis, que permitirán contar con un diagnóstico más preciso sobre el impacto ambiental y definir las medidas a seguir.

Mientras tanto, la causa continúa en la órbita administrativa y no se descarta que, según la evolución del expediente, pueda evaluarse la vía penal contra Alvial.