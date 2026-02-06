Neuquén La Mañana Fiesta de la Confluencia Fiesta de la Confluencia 2026: buscate en la galería de fotos del primer día

El acompañamiento de la gente fue multitudinario en la primera noche de la Fiesta de la Confluencia.

2356La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 vivió un arranque multitudinario en la Isla 132 de Neuquén, con más de 270 mil personas desbordando el predio desde las primeras horas de la tarde durante su primera jornada. La apertura combinó música, propuestas culturales y un clima festivo que marcó un hito en la tradicional celebración al borde del río Limay.

Desde temprano, vecinos y visitantes se acercaron a recorrer los distintos escenarios y espacios del evento, donde se pudieron captar momentos de emoción, encuentros y grandes actuaciones de artistas locales, regionales y nacionales, con un público activo en cada rincón del campo. Migrantes, Rombai, Luciano Pereyra y Karina, fueron los artistas nacionales que se subieron al escenario este jueves.

La Fiesta continuará este viernes con una nueva jornada desde la tarde. En el escenario principal, la programación prevé la presentación de artistas emergentes del Pre Confluencia y shows de Tuli, Lauty Gram, Roze, FMK, Ángela Torres y Luck Ra, quien estará a cargo del cierre.