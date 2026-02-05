Policiales La Mañana Choque Múltiple choque en Ruta 7: una mujer y su hijo fueron trasladados al hospital

Gentileza Chañar Digital

Tres personas resultaron lesionadas en un choque múltiple sobre la Ruta 7, a la altura de San Patricio del Chañar, próximo a una nueva rotonda del sector batería 3. El accidente de tránsito estuvo protagonizado por un camión, una camioneta y un auto, de acuerdo a la información que publicó el portal Chañar Digital de esa localidad.

Se informó que una mujer junto a su hijo fueron derivados al Hospital de Añelo, quienes viajaban en el automóvil. Además, del conductor de la camioneta del que se decidió su traslado para una mejor asistencia. Adelantaron que ninguno de los ocupantes recibió heridas de consideración.

Trabajaron en el lugar del accidente efectivos de la Comisaría Décima, Bomberos Voluntarios de Añelo y personal del SIEN, quienes asistieron a los involucrados y ordenaron el tránsito en la zona.