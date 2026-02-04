Fuerte choque frontal entre trabajadores petroleros, una camioneta y una motociclista

En medio de la lluvia ocurrió un choque frontal que involucró a tres vehículos. Una motociclista resultó con lesiones y debió ser asistida.

Este miércoles por la mañana se registró un fuerte accidente de tránsito en calles Trenque Lauquén y Pergamino , un sector del oeste neuquino próximo a Plottier. Los vehículos involucrados en el choque fueron una moto de baja cilindrada, un Chevrolet Astra y una Fiat Strada que quedaron gravemente dañados.

En tanto, según informó LU5 dos trabajadores petroleros de Ingeniería SIMA que se desplazaban en el Astra fueron testigos privilegiados del siniestro y luego del mismo quedaron debajo de una camioneta aguardado a que los pasaran a buscar para su trabajo.

En cuanto a la dinámica del choque, se pudo reconstruir que una moto de baja cilindrada iba circulando por Pergamino y a la altura de la intersección con Trenque Lauquen, una camioneta blanca Fiat Strada la terminó impactando . Aparentemente, habría perdido el control en medio de la lluvia de mediana intensidad que generaba problemas de visibilidad.

choque petroleros

El tercer accidente, un choque frontal se generó cuando la Strada quedó cruzada en la cinta asfáltica haciendo trompos y por detrás se aproximó el Astra que lo impactó y lo sacó del camino. De acuerdo a las imágenes, recién frenó su marcha cuando chocó un poste tubing que tras el impacto quedó inclinado.

Debido a la contundencia de la colisión la mujer a bordo de la moto 110 resultó con lesiones considerables. Por este motivo, trabajó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). A su vez, la Policía reguló el tránsito y se generó una fila de vehículos mientras se realizaban los peritajes correspondientes.