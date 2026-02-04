La lluvia llegó a Neuquén con una baja de las temperaturas: ¿Hasta cuándo?

El miércoles inició con lluvias aisladas en la capital neuquina y se prevé una jornada fresca. El detalle del pronóstico del tiempo.

La ciudad de Neuquén atraviesa días de gran inestabilidad climática que incluyen desde lluvias y tormentas hasta picos de calor intenso y períodos de viento fuerte , según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.

Este miércoles 4 de febrero empezó marcado por lluvias y chaparrones aislados que continuarán durante el día, con una temperatura máxima de 20°C y vientos del sudoeste a 21 km/h con ráfagas de 10 km/h, mientras que por la noche el cielo se mantendrá cubierto con una temperatura de 12°C y vientos del oeste a 25 km/h con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

Para el jueves 5 de febrero se espera un cielo mayormente cubierto durante el día con una máxima de 27°C y vientos del sudoeste a 26 km/h, mejorando hacia la noche con cielo despejado, una temperatura de 11°C y vientos del oeste a 23 km/h con ráfagas de 39 km/h.

El viernes 6 de febrero el sol ganará protagonismo con un cielo despejado durante toda la jornada, registrando una máxima de 30°C con vientos que soplarán del sudoeste a 20 km/h durante el día y del sudeste a 15 km/h por la noche, presentando ráfagas de 24 km/h y 39 km/h respectivamente.

Lluvia (9) Las lluvias llegaron después de mucho tiempo a Neuquén el fin de semana. Maria Isabel sanchez

Vuelve el calor a Neuquén

El calor se intensificará y volverá con fuerza durante el fin de semana. El sábado 7 de febrero se prevé una máxima de 36°C bajo un cielo con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones, acompañados de vientos del noreste a 33 km/h con ráfagas de igual intensidad, mientras que la noche se presentará inestable con una temperatura de 16°C y vientos del sudeste a 20 km/h con ráfagas de 26 km/h.

ON - Rio calor (18) Omar Novoa

La jornada del domingo 8 de febrero mantendrá condiciones de inestabilidad y una máxima de 36°C durante el día con vientos del sudeste a 15 km/h y ráfagas de 49 km/h, dando paso a una noche despejada y muy ventosa con una temperatura de 13°C y vientos del sudoeste que soplarán a 61 km/h con ráfagas de hasta 79 km/h.

Finalmente, la semana iniciará el lunes 9 de febrero con un marcado descenso de la temperatura, presentando un cielo mayormente despejado con una máxima de 26°C y vientos de 54 km/h con ráfagas de 66 km/h durante el día, y una noche despejada con una temperatura de 7°C y vientos del sudoeste a 48 km/h con ráfagas de 59 km/h.