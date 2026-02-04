Adolescentes robaron dos SiBici: la maniobra del robo y cómo fue el operativo para atraparlos

Un grupo de adolescentes terminó demorado luego de ser vistos in fraganti cuando sacaban dos SiBici a la fuerza de una estación y las llevaban a recorrer la zona balnearia de Neuquén . Las cámaras urbanas fueron claves para desactivar el robo.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió el martes por la tarde, cuando personal de la División Seguridad y Operativa Bancaria recibió una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales.

El alerta indicaba que, en inmediaciones de la zona costera del río Limay, se había visto a un grupo de jóvenes retirar por la fuerza bicicletas pertenecientes al sistema municipal SiBici, en calle Leguizamón al fondo . La situación fue advertida a través de cámaras de seguridad del sector, controladas por el personal de turno del Centro de Monitoreo, lo que motivó la inmediata intervención policial.

sibici (1)

Con la descripción que aportó el personal de cámaras, se inició un patrullaje preventivo que dio sus frutos al cabo de unos minutos y permitió demorar a los involucrados tras un seguimiento controlado.

En el lugar se procedió a la identificación de los presuntos autores, constatándose que se trataba de adolescentes menores de edad, por lo que se dio intervención a la Comisaría de la Niñez y Adolescencia. En cuanto a las bicicletas municipales, se secuestraron y trasladaron a la unidad policial para su resguardo y la realización de las actuaciones correspondientes. Se revisaría su estado antes de devolverlas a la correspondiente estación para ser utilizadas por la ciudadanía.

Se robó una bicicleta eléctrica y se fue a pasear a Cipolletti

La impunidad de los delincuentes de la región no tiene límites y los robos de vehículos se transformaron en un hecho habitual: desde bicicletas hasta costosas camionetas. En noviembre pasado se registró el robo de otra SiBici eléctrica, el vehículo de dos ruedas público que el municipio de esta capital pone a disposición de vecinos y turistas. Lo particular es que una de las pitucas bicis fue sustraída por un adolescente de Cipolletti y sin ponerse colorado, la utilizó para pasearse en el barrio residencial El Manzanar.

A partir de un alerta emitido por las autoridades que controlan el uso del SiBici, la Policía rionegrina tomó conocimiento de que el ladrón se encontraba en Cipolletti. La ubicación no fue muy difícil porque los vehículos de dos ruedas tienen un sistema de geolocalización con GPS incorporado.

De acuerdo a lo informado por la Policía de la vecina provincia, el Comando Radioeléctrico avisó a distintos móviles de calle y personal del Destacamento Especial 114 de El Manzanar dio con el ladrón y la bici.

Bici robada muni Neuquén La bicicleta de Neuquén recuperada por la policía cipoleña. Andaba en ella un menor de edad. Policía Río Negro

El delincuente fue acorralado en el cruce de las calles 1º de Mayo y Pacheco cuando buscaba ganar distancia. “El rodado, de color rojo e identificado con la inscripción “Neuquén Capital #SIBICI N°25”, era conducido por un menor de edad, quien fue demorado de manera preventiva y trasladado a la unidad para las actuaciones correspondientes”, resaltaron desde las fuerzas de seguridad rionegrinas.

Más allá de tratarse de un menor, se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal de la Cuarta Circunscripción judicial (MPF) y se abrió una causa por encubrimiento. Mientras tanto, el menor quedó en manos de los integrantes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Finalmente, la Policía llevó alivio a los responsables del SiBici y, horas después, les hicieron entrega del vehículo sustraído.