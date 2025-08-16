Encontraron un auto robado en 2021 con su patente cambiada: un demorado

El hallazgo se dio el viernes en el barrio Valentina Sur. Su actual propietario quedó bajo investigación de la Justicia.

Un demorado en el marco de la investigación del auto robado en 2021

Mientras realizaban tareas de rutina en el oeste neuquino , policías lograron recuperar un auto robado cuatro años atrás en Cipolletti , que era utilizado por dos hombres. El vehículo tenía su patente cambiada y el propietario poseía una cédula apócrifa para disimular su origen ilícito.

Según informó la Policía, todo ocurrió el viernes en inmediaciones del barrio Valentina Sur, donde personal de la Oficina de Investigaciones Zona Suroeste realizaba tareas investigativas. En ese contexto, en la intersección de las calles José Ávila y Antonio Bosch, detectaron un auto Toyota Corolla color blanco estacionado frente a una vivienda y con dos pasajeros a bordo, quienes tenían una actitud sospechosa.

Al observar el rodado, los investigadores advirtieron que las patentes presentaban signos de ser apócrifas, por lo que solicitaron colaboración a otros móviles de la jurisdicción para proceder a la identificación del conductor y el control de la documentación.

Minutos más tarde, en el lugar se identificó al conductor de 31 años, domiciliado en Valentina Sur. Asimismo, con la intervención del Departamento Sustracción de Automotores, se verificó que el número de motor y chasis correspondía a un Toyota Corolla denunciado como robado el 2 de diciembre de 2021, en jurisdicción de la Comisaría Cuarta de Cipolletti, bajo intervención de la Unidad Fiscal Temática N° 5 de la provincia de Río Negro.

Además, la cédula de identificación del vehículo presentada por el conductor también sería apócrifa.

Ante esta situación, se procedió a la demora del conductor y al secuestro del rodado y de la documentación. La asistente letrada de Robos y Hurtos, Lorena Juárez, dispuso que el detenido sea trasladado a una unidad policial y, en caso de no registrar pedidos de paradero o captura vigentes, sea notificado de las actuaciones y puesto en libertad. El vehículo quedó a disposición de la justicia rionegrina.

En principio, el hombre quedó bajo investigación por encubrimiento y se seguirá trabajando para determinar cómo llegó el auto a sus manos.

