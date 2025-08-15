Adiós a la VTV para algunos conductores: para quiénes ya no será obligatorio

El trámite anual obligatorio es esencial para certificar que el auto esté en buen estado y evitar multas. Pero hay quienes quedaron exceptuados.

La VTV de be realizarse a los autos todos los años.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un chequeo anual obligatorio, que certifica que un auto esté en condiciones para circular con normalidad. Todos los conductores deben realizársela a sus vehículos. Sin embargo, existen excepciones. Hay un grupo que quedó exento de hacer esa gestión.

El trámite es esencial para que el vehículo esté a punto, y además, evitar las multas económicas que podría significar no tener la VTV al día en Argentina.

Un conductor que tiene la Verificación Técnica Vehicular vencida es propenso a contraer una multa de tránsito. Durante los controles vehiculares, se suele verificar que el trámite esté al día y es obligatorio renovarlo a tiempo.

Si se produce un siniestro vial y la VTV no está al día podrían sufrirse inconvenientes mucho más importantes que solo una multa.

image

Qué autos ya no necesitan realizar la VTV

Esto abarca autos registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una normativa permite a autos con una serie de características acceder al beneficio de no hacer la VTV, cumpliendo con algunos requisitos.

Según indica el Gobierno, estos son los autos que no deben hacer la VTV:

Vehículos 0 kilómetro hasta cumplir 3 años desde su patentamiento o antes que registren 60.000 kilómetros recorridos .

desde su patentamiento o antes que registren . Motos 0 kilómetro previas al primer año de antigüedad.

En cuanto a la realización de la verificación, cabe tener en cuenta que en CABA rigen los siguientes valores:

Autos: $ 63.453,61

Motocicletas: $ 23.858,78 Oblea de la VTV en el parabrisas.jpg

Quiénes no deben pagar la VTV

Para los conductores que tengan registrados sus vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, hay una normativa que le permite a un grupo acceder al beneficio de no abonar la VTV. Estos son:

Jubilados , pensionados o mayores de sesenta y cinco (65) años en todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires.

, pensionados o mayores de sesenta y cinco (65) años en todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires. Personas con discapacidad con vehículos con o sin adaptaciones especiales.

con vehículos con o sin adaptaciones especiales. Personas con discapacidad no titulares del vehículo, aplicable en padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes.

Es oportuno remarcar que el CUD (Certificado Único de Discapacidad) posibilita tener acceso gratuito al transporte público Nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros; el Símbolo Internacional de Acceso para tener libre tránsito y estacionamiento; acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad (asignación por hijo o hija con discapacidad, asignación por maternidad de un hijo o hija con síndrome de Down, etc.); exención de algunas tasas municipales y beneficios para comprar automotores.

VTV.jpg

Uno por uno, estos son los requisitos para renovar la VTV

Al momento de iniciar el trámite para solicitar la actualización de la Verificación Técnica Vehicular es indispensable llevar una serie de documentos luego de sacar el turno en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires:

DNI vigente.

Licencia de conducir al día.

Seguro del vehículo al día.

Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno.

Presentar la cédula verde del automotor o moto.

Título de propiedad del auto o moto.

Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada.

Una vez que se cuente con todo lo necesario, hay que presentarse en alguna de las dependencias habilitadas para hacer la VTV y realizar el pago (el comprobante se descarga automáticamente). En el caso que se requiera cambiar una pieza del vehículo para su habilitación, se le informará al titular y una vez realizada la reparación, se otorgará la actualización del trámite.