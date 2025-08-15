Estas viviendas compactas se caracterizan por su rápida construcción y la fácil instalación. Sus comodidades y los precios.

Ya se puede comprar la Tiny House por Mercado Libre: cómo son los módulos desde $880.000

En los últimos años, las viviendas prefabricadas o casas container ganaron mucho terreno en el mercado inmobiliario, especialmente por su rapidez y facilidad para instalarlas en casi cualquier lugar. En ese contexto, recientemente una nueva tendencia comenzó a crecer : las Tiny House.

Este concepto de vivienda compacta surgido en Estados Unidos prioriza lo esencial, la personalización y la sustentabilidad , con una construcción veloz y materiales versátiles. En Argentina ya hay varias empresas que se encargan de su construcción. Incluso se la pueden comprar por MercadoLibre los módulos a un precio que ronda los $880.000 el metro cuadrado.

Las “mini casas” tienen una superficie base de 20 m2 y pueden llegar hasta los 60, incluyendo todas las comodidades de una vivienda convencional: baño, cocina, living-comedor y dormitorio. Cuentan con instalación completa de agua y electricidad, pero no todas incluyen gas.

Generalmente se utilizan sistemas modulares o industrializados que aceleran los tiempos de entrega, que van desde los 15 días hasta los 90, dependiendo del tamaño. Apuntan a un público que generalmente se ubica en el segmento alto o medio-ato y que busca vivir con lo esencial aprovechando cada metro cuadrado.

El traslado dependerá del tamaño de la casa elegida. Las más pequeñas se transportan completamente ensambladas, mientras que las más grandes se dividen en dos módulos que se ensamblan en el lugar.

Pueden instalarse en terrenos tan variados como laderas de montañas, construcciones preexistentes, campos o incluso sobre el agua. Y al ser modulares, están preparadas para ampliarse e ir evolucionando según las necesidades. También existen versiones que incorporan terrazas, galerías o decks extensibles.

Qué materiales utiliza una Tiny House

Para sus exteriores se puede elegir entre chapa, siding cementicio, madera o placas de EPS pintadas. Y los interiores tienen durlock, pintura, pisos flotantes, zócalos e iluminación LED. La empresa T1 Steel Frame fabrica estas viviendas con un sistema de construcción basado en perfiles de acero y materiales que ayudan a la eficiencia térmica y garantizan la durabilidad.

“Trabajamos con paneles SIP y una doble capa de aislamiento: lana de vidrio o celulosa proyectada en el interior de los perfiles y EPS (Poliestireno Expandido) de alta densidad en el exterior. Estas viviendas son sustentables, ya que su diseño minimiza el consumo energético”, explicó Ignacio Boubee, presidente de la firma santafesina, en diálogo con el portal Infobae.

Por su parte, Sebastián Rodríguez, de la empresa Liberty Tiny Houses, comentó que utilizan la construcción en seco con paneles SIP térmicos y acústicos, pilotes de cemento y fenólicos tratados. “Buscamos garantizar durabilidad y adaptabilidad. Cada unidad se monta sobre un tráiler de acero con capacidad para soportar más de cinco toneladas, lo que asegura su estabilidad”, le explicó al diario Ámbito Financiero.

Fernanda López, de Mini Casas Argentina, precisó que ellos usan “pilotes de cemento, base de madera tratada, fenólicos y paneles SIP termoacústicos. El diseño se ajusta desde cero a lo que necesita el cliente, con aislamiento eficiente para confort y ahorro energético”.

Cuánto cuesta una Tiny House

Los precios de las “mini casas” varían según la empresa y el tamaño. En T1 Steel Frame el modelo más vendido se ubica en torno a US$22.500, con financiación posible mediante créditos personales bancarios.

tiny house mercado libre En MercadoLibre, una Tiny House se puede conseguir por menos de $900.000 el metro cuadrado.

En Liberty Tiny Houses los valores trepan hasta US$30.000, con descuentos por pago contado que reducen el precio a US$22.500. También ofrecen financiación en hasta seis cuotas. En Mini Casas Argentina trabajan con precios de $950.000 por metro cuadrado, con promociones del 15% en ciertos períodos.

Modernas, sustentables y personalizadas, las Tiny House apuntan a varios perfiles. Gracias a su versatilidad pueden funcionar como vivienda principal, casa de fin de semana, oficinas o alojamientos turísticos.