Nueva obra de asfalto en Villa Ceferino: así fue la inauguración de Gaido y Figueroa

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron esta mañana una nueva obra de asfalto en el barrio Villa Ceferino. En total se sumaron a la trama urbana 70 calles pavimentadas en un sector de la ciudad que desde hacía muchos años lo esperaba.

Luego del corte de cintas, los mandatarios contaron a los vecinos que finalizada esta etapa comenzarán a trabajar en otro sector y se pavimentarán 70 cuadras más del barrio. “Villa Ceferino va a quedar totalmente asfaltada”, afirmó Gaido y agregó: “Lo estamos anunciando en este momento, porque nos parece importante que una vez que terminamos una obra, comience otra”.

Recordó que esta inauguración se enmarca en el Plan Orgullo Neuquino que tiene proyectado para 2025 la pavimentación de más de 3400 calles de toda la ciudad. "Y quiero remarcarlo: esto es posible gracias a que tenemos una administración ordenada y tenemos el plan de obras más importante de la República Argentina desde el punto de vista de las municipalidades. Es un plan que llega a toda la ciudad, a cada barrio de Neuquén capital ".

“Creo que esto, a nivel nacional, es realmente único. Y los neuquinos, una vez más, demostramos que, a partir de tener las cuentas ordenadas, somos ejemplo a nivel nacional. Tenemos un superávit que se transforma en obras y que todos los vecinos lo pueden ver y lo pueden disfrutar”, agregó Gaido.

Gaido Figueroa asfalto en Villa Ceferino

Remarcó que llegar con el asfalto a un barrio no solo significa tener una arteria más pavimentada, sino también con completamiento de servicios y pluviales. “En este sector también tuvimos conexiones de cloacas, recambio de cañerías y los pluviales. Acá hay una obra muy importante debajo del asfalto, que son los pluviales para cuando lleguen las lluvias, las aguas tengan un buen escurrimiento”.

Recordó que el Plan Orgullo Neuquino llega a cada barrio de la ciudad: “Estamos haciendo en Z1, en Confluencia en el sector Los Pumitas, como estamos en Valentina, en Alto de Limay, en Parque Industrial. Son más de tres mil cuadras de asfalto que hemos planificado junto con el gobernador, y que es histórico”.

A su turno, Figueroa celebró esta nueva inauguración y destacó el pacto de gobernanza y colaboración con los municipios al que se comprometieron los intendentes y el gabinete provincial al inicio de la gestión. "Eso nos dio el marco adecuado para poder separar las obras con distintas responsabilidades, pero a su vez poder colaborar entre nosotros”, afirmó.

“Creo que el programa que está mostrando hoy Mariano, de pavimentación, se hace a través del manejo de las cuentas claras y ordenadas, lo que da la oportunidad de hacer este pavimento en los barrios”, reflexionó Figueroa. “Esto que estamos viviendo hoy en la ciudad capital, como tantas obras que hacemos en la provincia, no se ve en ningún otro lugar del país”.

Gaido Figueroa asfalto en Villa Ceferino

En este marco recordó que provincia y municipio “estamos trabajando en conjunto para poder comenzar a ejecutar todos los accesos a la ciudad, que creo que hay que mejorarlos; todavía tenemos en algunos lugares, el escollo de la formalidad del traspaso de las rutas nacionales hacia nuestra administración para poder iniciar las obras”.

En tanto, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, destacó que este tipo de obras son transformadoras para los ciudadanos.

“Tantas veces caminé por estas calles y que hoy tengan todos los servicios habla de una Neuquén más justa. Este plan de obras que se va llevando adelante en la provincia tiene que ver con la Neuquén injusta que recibimos hace un año y medio y que hoy, con cada paso que vamos dando, mejora la calidad de vida de todos los neuquinos. Por eso digo que tenemos una Neuquén más justa”.

Para la presidenta de barrio, Andrea Traipé, estas obras son respuesta al pedido efectuado al intendente Gaido: “Nos mejora la calidad de vida, era una obra muy esperada desde hace mucho tiempo, así que cuando le dijimos a Mariano, no dudó y ahora decimos palabra cumplida. Y también sabemos que vienen más obras, así que súper contentos”.