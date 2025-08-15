Tensión por un incendio en una vivienda: fuerte explosión de una garrafa de gas

El incendio comenzó minutos después de las once de la mañana. Policía trabajó en colaboración con Bomberos Voluntarios para proteger al vecindario.

Este viernes alrededor de las 11:15 de la mañana se registraron momentos de alta tensión por el incendio de una vivienda familiar. El dueño de la casa incendiada, de 43 años de edad, informó al personal policial que todo comenzó con la explosión de una garrafa de gas ubicada en la parte de atrás de la vivienda.

El operativo estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios que realizaron las tareas de extinción. De acuerdo a lo relevado, en medio del fuego una garrafa explotó y provocó gran temor en los vecinos. Sin embargo, no habría personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en el barrio Sayhueque de Centenario donde hubo corridas y desesperación. Al notar las llamas, el vecindario alertó a la Policía que se hizo presente inmediatamente en el lugar. Allí, en Suyai al 265 encontraron una densa cortina de humo que tomaba la cuadra.

incendio centenario (1)

Ante el inminente peligro, móviles policiales de la Comisaría 52 acudieron en colaboración para realizar el corte de las intersecciones de las calles Costa Rica y Honduras y contener a los vecinos atemorizados mientras la dotación de Bomberos ingresaban al domicilio para apagar las llamas y evitar que se expanda a viviendas lindantes.

Bomberos Voluntarios lograron salvar una chacra de un grave incendio

Este martes Bomberos Voluntarios de Centenario vivieron una intensa actividad por cinco incendios en Vista Alegre y Centenario. La jornada dejó imágenes del riesgo que corrió particularmente una chacra al incendiarse un sector entre frutales y cercano al acopio de cajones de madera.

"Los cuatro incendios forestales provocados y accidentales generaron un arduo trabajo", indicaron los bomberos y detallaron que fueron en calle 15, la chacra de Vista Alegre S.R.L y la chacra de Gortan por un incendio de pastizales en Vista Alegre Sur. "Nos han generado muchas horas de trabajo y esfuerzo en zona de Vista Alegre, sumado a una intervención en el CPEM N 33, donde se trabajó a pedido de las autoridades educativas", agregaron.

En tanto, en Centenario registraron un incendio forestal intencional en Ingeniero Ballester y Belgrano, que fue contenido y controlado, enfriado y extinguido por los operarios que siempre están al servicio de la comunidad.

incendio centenario (2)

incendio centenario (4)