Despliegue de Bomberos en pleno centro de Neuquén: qué pasó

El operativo se lleva adelante este martes a primera hora de la mañana en Belgrano y La Rioja.

Un importante despliegue de Bomberos se registró a primera hora del martes en el centro de la ciudad de Neuquén. Se debió a un posible principio de incendio en la sede de una clínica, ubicada en la intersección de las calles Belgrano y La Rioja. Hubo un corte de calle que duró aproximadamente media hora.

Según las primeras informaciones brindadas por el móvil de LU5, el personal acudió ante un llamado por "ahumamiento" en una vivienda que funciona como clínica asistida de salud mental.

A media mañana, la división Bomberos de la Policía informó que recibieron el llamado cerca de las 7:30 de la mañana. Al llegar a la escena entrevistaron a la encargada de turno de la clínica.

La mujer reportó la situación tras notar un problema en la caldera del edificio, puntualmente en la planta alta, donde se encuentran las habitaciones de la clínica. Este desperfecto, aparentemente, provocó que el piso se llenara de humo provocando alarma entre los pacientes y el personal.

Informaron que no se reportaron lesionados por el hecho y que no fue necesario evacuar el lugar, debido a que la encargada apagó la caldera tras notar el humo. Tras media hora de trabajo, que incluyó corroborar el estado de la caldera y ventilar los ambientes, los Bomberos se retiraron de la escena.

Bomberos rescataron un perro entre las llamas y el humo de un incendio

Un incendio de gran magnitud destruyó un departamento en calle Perticone el pasado martes. Estaba ubicado en la planta alta, justo sobre un reconocido local de baterías, y a 50 metros de una estación de servicio. Aunque las pérdidas materiales fueron totales, no se registraron víctimas humanas, y bomberos y vecinos lograron el conmovedor rescate con vida de un perro.

De acuerdo a la información suministrada a LMNeuquén por Juan Molina, jefe del Cuartel Central de Bomberos, una dotación constató que se trataba de una pequeña vivienda en la planta alta. El fuego se desató alrededor de las 19 y se expandieron con rapidez desde la habitación del inmueble al baño y la cocina.

La cercanía con el local comercial de baterías y la YPF de calle Bahía Blanca encendió las alarmas, ya que se temía una posible propagación o explosión. Las llamas rebalsaron sobre el techo del departamento ubicado en un segundo piso con el único acceso por escalera.

El primero en advertir el incendio fue un vecino y empleado del local de baterías, quien abrió la puerta de calle a los Bomberos y les avisó que allí vivía una joven. La dotación debía actuar con rapidez por el riesgo de explosión del material ácido de las baterías, que a su vez podía provocar la expansión a las viviendas lindantes.

Como nadie respondía a los gritos, tuvieron que forzar la puerta del departamento. Osvaldo Sánchez, fue alertado por su compañero de trabajo, y viajó de inmediato ante la emergencia. "Me vengo para acá, el incendio era total, la preocupación nuestra era si la chica estaba", relató a LMNeuquén.

El hombre explicó que al subir al departamento, encontró a los Bomberos en plena intervención tirando agua, sintió alivio cuando le contestaron que no habían encontrado a la mujer. Pero no se relajó porque sabía que ella tenía un pequeño perro que podía estar en peligro. "Dije, tiene que haber una perrita, y cuando terminaron de sofocar el fuego, lo encontraron, zafó".

Para su alegría, la perrita estaba temblando escondida en el bajo mesada, completamente tiznada por el humo denso y fue auxiliada por los Bomberos. Sánchez indicó que 40 minutos después del incendio arribó la dueña con una crisis de nervios y se abrazó con su perra. En tanto, luego descubrieron que su gato logró escapar, y estaba en la casa de una vecina.

Por su parte, los Bomberos se encargaron de asistir a la perra y brindarle agua, al tiempo que la inmensa cantidad que utilizaron comenzó a bajar a la calle en forma de cascada. Sánchez lamentó que "las pérdidas fueron totales". Acerca del origen del incendio mencionó que se desconoce, aunque estuvo la División Judiciales realizando pericias para investigar.