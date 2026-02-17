Intensa labor de Bomberos en Plottier: trabajaron más de cinco horas para apagar dos incendios

El operativo se registró este lunes. Además, las autoridades denunciaron el crecimiento de los microbasurales clandestinos.

La jornada del último lunes demandó un arduo trabajo para el personal de Bomberos Voluntarios de Plottier debido a varios focos de incendio registrados el mismo día. El primer caso ocurrió cerca del mediodía en una chacra abandonada, mientras que el segundo se registró alrededor de las 19 en un sector cercano de la ciudad.

En diálogo con LM Neuquén , el jefe de Bomberos Voluntarios, Carlos Mansilla , brindó detalles de los operativos. Alrededor de las 12 , el cuartel fue alertado sobre dos incendios en una chacra abandonad a detrás del barrio 54 Viviendas “Hugo Berbel” , donde además funcionaría un microbasural.

Las llamas, que habrían sido provocadas de manera intencional, arrasaron con dos hectáreas de malezas y árboles , generando un peligro para las propiedades cercanas. “Se desarrolló un incendio de pasturas y árboles que demandó un importante despliegue”, explicó.

La magnitud del fuego obligó a la intervención de cinco dotaciones durante aproximadamente tres horas para contener el avance de las llamas y evitar que se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de forestación.

Una vez en las oficinas, el cuerpo de bomberos volvió a ser alertado por otro fuego ígneo. Cerca de las 19, se desató un segundo incendio a una distancia considerable del primero, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de una acción humana deliberada.

Por la distancia entre un foco y otro, se presume que volvieron a prender fuego. Son situaciones que nos preocupan porque ponen en riesgo a toda la comunidad”, sostuvo Mansilla.

Este segundo foco resultó aún más complejo debido a la gran cantidad de arbustos y material combustible que había en la zona, por lo que el trabajo total de los bomberos superó las cinco horas. “El sector estaba muy próximo a las viviendas y forestaciones, por lo que fue fundamental evitar que el fuego se propagara inmediatamente”, agregó.

Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas ni pérdidas materiales, aunque el humo generado por la quema de residuos y vegetación provocó preocupación entre los habitantes del sector. “El humo se traslada por el ambiente y afecta a los vecinos. Cuando se queman desechos, la contaminación es mucho mayor y el impacto en la salud es serio”, advirtió.

Según detalló Mansilla, es la cuarta vez que el personal de bomberos debe asistir a ese sector abandonado por incendios.

Microbasurales: una problemática en crecimiento

El jefe de bomberos alertó además sobre una problemática en crecimiento. En lo que va del año, ya se realizaron 70 intervenciones, de las cuales 22 estuvieron vinculadas a incendios en microbasurales.

"Tenemos detectados entre 10 y 15 microbasurales en la zona interurbana. Es un problema que no solo genera incendios, sino también riesgos sanitarios", indicó.

Para Mansilla, el origen de la problemática también es cultural. “La gente tira basura en cualquier lado y muchas veces la quema para reducir el volumen. Al día siguiente vuelven a arrojar residuos y se genera un círculo constante”, señaló.

¿Dónde denunciar microbasurales clandestinos?

La existencia de este tipo de lugares ilegales debe ser denunciada para evitar su proliferación. “Hay sitios habilitados para tirar residuos y, aun así, muchos eligen hacerlo donde no corresponde”, remarcó.

Quienes detecten un basural clandestino pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o acercarse personalmente a la Municipalidad de Plottier.