A plena luz del día, le robaron la bicicleta a un playero de una estación de servicio

Ocurrió este sábado por la tarde en la Shell de calle Lainez en Neuquén. Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad.

En el inicio del fin de semana largo de Carnaval, un empleado de una estación de servicio de Neuquén fue víctima del robo de un elemento fundamental para su vida y despertó indignación . En plena jornada laboral, el hombre sufrió la sustracción de su bicicleta por un desconocido que con total impunidad ingresó al depósito y logró hacerse con el botín para luego huir.

El triste hecho ocurrió este sábado por la tarde, alrededor de las 19, en la Shell de calle Lainez y J.J. Lastra y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. La víctima, identificada como Octavio Suárez , realizó la denuncia correspondiente y compartió las imágenes con LM Neuquén con la esperanza de recuperar el rodado.

Según el registro fílmico aportado por Suárez, el delincuente, que al momento de cometer el ilícito estaba vestido con gorra blanca, remera de manga corta y pantalón corto azul , ingresó en un box de lavado de autos de la gasolinera que estaba vacío . Rápidamente, se dirigió hacia el depósito ubicado en el fondo y, tras abrir la puerta, comenzó a revisarlo.

Tras unos segundos en el interior, encontró la bicicleta del playero, que estaba guardada y, sin dudarlo, salió huyendo con el botín en su poder. Toda la secuencia duró un minuto y rápidamente generó indignación entre los presentes.

Violento robo en una Shell de la Autovía Norte

Lamentablemente, los robos en las gasolineras no son algo casual, sino que se trata de moneda corriente. En mayo del año pasado, un grupo de trabajadores fue víctima de un violento robo en la estación de servicio de la firma Shell de Ruta 22, también conocida como Autovía Norte.

La secuencia ocurrió el lunes 5, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando un delincuente armado amedrentó a tres trabajadores de la estación de servicio para llegar a la caja fuerte, pero sus intentos fueron infructuosos y huyó. El hecho fue alertado a la Policía por las propias víctimas, quienes denunciaron que el hombre sería una persona de 1,70 metros, delgado, con ropa oscura, cuellito tipo bufanda en el rostro y lentes recetados.

El caso de inseguridad sucedió en avenida Conquistadores del Desierto y calle Alfalfa. En el lugar había un personal reducido: un guardia y dos playeros. Según lo que manifestaron los trabajadores de la estación de servicio, al llegar, el delincuente amenazó al guardia de seguridad y lo hizo ingresar al recinto donde se encontraban los playeros.

La intención del delincuente era acceder a una caja que funciona como buzón donde los playeros depositan el dinero recaudado en las ventas. Entonces, el hombre sacó una amoladora que tenía en la mochila y comenzó a trabajar con la intención de hacer un agujero cuadrado para acceder.

Sin embargo, no tuvo eficacia, y justo ingresó un automovilista a cargar combustible. En ese entonces, el ladrón se colocó la campera amarilla y roja característica de la marca y atendió al cliente.

Luego, con su objetivo frustrado, se dio a la fuga y los trabajadores lograron desatarse y solicitaron la presencia de la Policía.