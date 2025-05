Violento robo en estación de servicio de Autovía Norte: atendió a un cliente y usó una amoladora para abrir la caja fuerte

WhatsApp Image 2025-05-05 at 09.20.17.jpeg

Maniatados y amenazados

El hecho de inseguridad sucedió en plena noche en avenida Conquistadores del Desierto y calle Alfalfa, rodeada por la meseta de Neuquén. En el lugar había un personal reducido: el guardia y dos playeros. Según lo que manifestaron los trabajadores de la estación de servicio, al llegar, el delincuente amenazó al guardia de seguridad y lo hizo ingresar al recinto donde se encontraban los playeros. "Son dos jóvenes, un chico y una chica de 21 y 26 años, a quienes les solicita las llaves para abrir la puerta que tiene acceso a la caja fuerte, que funciona como un buzón sellado", explicó el comisario.

La intención del delincuente era acceder a esa caja que funciona como buzón donde los playeros depositan el dinero recaudado en las ventas. "Los hace ingresar a los tres al recinto y los maniata con cinta adhesiva y precintos que presuntamente llevaba consigo", detalló Cuevas.

Acto seguido se dispuso a trabajar en su objetivo principal: la caja fuerte. Entonces, el hombre sacó una amoladora que tenía en la mochila y comenzó a trabajar con la intención de hacer un agujero cuadrado para acceder. Sin embargo, no tuvo eficacia, y justo ingresó un automovilista a cargar combustible. Al ladrón no se le ocurrió mejor idea que colocarse la campera amarilla y roja característica de la marca y atendió al cliente.

"Hay un servicio de 30 mil pesos, posteriormente, como no logra el cometido, rocío la cámara con aerosol rojo y al no poder abrirla, se retira con dos celulares, y se da a la fuga por la parte trasera sin lograr sacar el dinero resguardado", indicó Cuevas.

Cuando se dio a la fuga, los trabajadores lograron desatarse y solicitaron la presencia de la policía. Al lugar acudió personal de la Comisaría 20 de Parque Industrial que constató y entrevistó a las personas. De todas maneras, el inspector añadió que por el momento las víctimas, no radicaron denuncia correspondiente, y si bien no fueron agredidos, convocaron a una ambulancia que registró el estado de salud y no solicitó su traslado a un hospital.