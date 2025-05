Violenta entradera en Confluencia: armados se llevaron plata, joyas y la grabación de las cámaras

comisaria 19

Robo a mano armada

Al respecto de la dinámica del robo, pudieron dar cuenta que los delincuentes rompieron un alambre perimetral y se escabulleron al interior del predio. De esta manera, accedieron a la parte posterior de la vivienda: "dañan un vidrio, ingresan a la vivienda, mientras tanto el matrimonio de más de 50 años estaba mirando la televisión en el living".

Los ruidos hicieron que el hombre decida ir a ver qué había sucedido y entonces fue sorprendido por una persona que tenía un arma de fuego pero por la adrenalina de la situación no pudo describir las características. "Luego manifiesta que ingresan dos o tres personas con el rostro tapado y guantes, le exigieron dinero que no tenía, y terminaron llevando 300 mil pesos y alguna joya, fue lo único".

Consultados por los investigadores, la pareja manifestó no saber en qué dirección huyeron, pero fueron amenazados verbalmente en todo momento. "Los tomaron por sorpresa, no resultaron con lesiones ni recibieron atención médica porque no quisieron y tampoco era necesario convocar personal médico", aseguró Arjona y agregó que "manifestaban tener el estrés propio de sufrir un hecho de las características".

En tanto, advirtió que ya comenzaron la investigación para dar con los responsables, aunque no pudieron conseguir la grabación de la cámara de seguridad que tenía el sistema de alarmas: "los delincuentes se llevaron el DVR donde se almacena las imágenes". De acuerdo a la información brindada, no habría otro registro de cámara de calle.

Ladrones de bicicletas atrapados por las cámaras urbanas

En tanto, el viernes por la tarde, tres jóvenes fueron atrapados por la Policía en Plottier tras ser vistos in fraganti a través de las cámaras urbanas cuando robaban una bicicleta. Las otras bicicletas en las que se trasladaban también serían robadas y fueron secuestradas por los efectivos.

De acuerdo a lo que informó la Policía, el personal del Centro de Monitoreo Urbano de Plottier dio aviso de tres sospechosos a bordo de dos bicicletas que al parecer intentaban robar una tercera.

Este accionar se detectó en el oeste de esa ciudad, en inmediaciones de calles Avenida Belgrano y Pulmarí, frente al edificio del Concejo Deliberante. Por ello, el personal avisó a efectivos de calle, informando los movimientos de los sospechosos, que huían con una bicicleta de alta gama por calle Pulmarí en dirección norte e ingresaron posteriormente al barrio 54 Viviendas.

ladrones bicicletas plottier (1).jpg

A partir de esa información que los uniformados recibían en tiempo real de parte de quienes monitoreaban las cámaras, se montó un operativo coordinado entre personal de Patrulleros Motoristas y efectivos de las Comisarías 7 y 46. Tras un arduo patrullaje y en distintas ubicaciones del barrio, los efectivos lograron interceptar y aprehender a los tres jóvenes sospechosos, que se trasladaban cada uno en una bicicleta Firebird, una Venzo y una SLP.

Al parecer, más de una de las bicicletas era robada, por lo que las autoridades continúan trabajando en la causa bajo la supervisión de la fiscalía interviniente, mientras se avanza con las tareas de identificación y peritaje de las bicicletas recuperadas. Los jóvenes fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia.