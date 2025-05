La oposición en ATEN lanzó su campaña con una acusación de fraude: la respuesta de Marcelo Guagliardo

SFP ATEN LAgunas (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

"El objetivo de esta conferencia de prensa, en primer lugar, es lanzar la campaña del Frente Multicolor Bermellón e independiente, que es un frente que se presenta para lograr recuperar ATEN. Cuando decimos 'recuperar ATEN' decimos recuperar las asambleas, los plenarios de delegados, todas las acciones que permitan que la base se organice para salir a disputarle al gobierno lo que tenemos que disputar", aseveró a LMNeuquén la actual secretaria general de ATEN capital.

La dirigente, que quiere convertirse en la sucesora de Marcelo Guagliardo, aseguró que los salarios de los docentes "quedaron por debajo de la línea de pobreza", que se impuso el "presentismo" y que la "reforma educativa viene a quitar conquistas históricas del Estatuto del docente". "Queremos justamente poner todo eso en debate y en tensión y claro está, nos pronunciamos para que todos los dirigentes de este sindicato terminen con todos los privilegios que han tenido hasta el momento", sumó.

Reclaman el padrón definitivo

"Estamos denunciando que hicieron con los padrones distintos tipos de maniobras que no permiten tener el padrón definitivo para saber quiénes están en condiciones de votar y quiénes no", aclaró Angélica Cano, actual secretaria de prensa de ATEN capital.

Cano apuntó además contra los sueldos que perciben los dirigentes gremiales que ocupan los cargos de vocales en el Consejo Provincial de Educación (CPE) y Lagunas aseguró que, si su lista gana la elección provincial, esos puestos ya no tendrán "sueldos de privilegio".

SFP ATEN LAgunas (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Las candidatas de la lista Multicolor denunciaron también que en elecciones anteriores donde no llegaron a fiscalizar "hubo urnas que no salieron". "Creemos que esta conducción saliente tiene muchas necesidades materiales que cuidar y no va a entregar así nomás el gremio y por eso decimos que probablemente estén intentando fraguar la elección. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de los padrones, hay compañeros y compañeras que no aparecen en los mismos, que cuando los corregimos aparecen. Creemos que van tocando el padrón definitivo", denunciaron.

Las dirigentes pidieron que se entregue el padrón definitivo en papel y en pendrive para poder llevarlo a un escribano y que se corrobore que ese es el padrón con el que los docentes van a ir a las urnas el próximo 29 de mayo.

La respuesta de Marcelo Guagliardo

Por su parte, el actual secretario general de ATEN provincial, Marcelo Guagliardo, desmintió cualquier inconveniente con el padrón y aseguró que está en manos de la junta electoral, que el 29 de noviembre lo cerró y aceptó luego los cambios solicitados, como está establecido en el estatuto gremial.

"La Junta electoral anunció cuándo se cerraba el padrón definitivamente, que fue el mismo día que se cerraron las listas. Que fue el 29 de abril. Todo lo que se pidió hasta ahí la junta lo modificó como está escrito en el reglamento de ATEN", explicó el secretario general del gremio docente.

Guagliardo aseguró que la Junta electoral no los notificó de ninguna denuncia hecha por la lista que lleva a Lagunas como candidata a sucederlo.

Con respecto a la fecha establecida para las elecciones, el dirigente dijo que se debían hacer 90 días antes de la finalización del mandato, que es en diciembre. Y aclaró que la fecha elegida tuvo que ver con que además en octubre o noviembre tienen la elección para los representantes gremiales en el CPE y procuraron que no coincidan. "De junio a agosto hay un periodo en donde hay muchos compañeros que no están en las escuelas, así que lo teníamos que hacer ahora", aclaró.