Fany Mansilla y Angélica Lagunas se disputan la conducción de ATEN provincial

fanny mansilla aten

La candidata por el sector del TEP describió que se conformó la lista después de una construcción en todas las seccionales y un trabajo en equipo. "Representar este trabajo en equipo es una responsabilidad y orgullo, yo me siento parte de ATEN desde antes de nacer, mi madre fue una de las fundadoras del gremio y vivo desde la infancia todo lo que significa el sindicato docente en Neuquén", expresó.

Mansilla liderará la lista del TEP junto a Cintia Galetto, quien será la candidata a secretaria general adjunta. "Nuestro espacio tiene una amplia historia, aprendimos una manera de militar y entender el sindicalismo como herramienta para transformar la educación. Las grandes luchas que se han encarado tienen que ver con el espacio que representamos desde la ley federal y nuestra posición en contra de las políticas del sobischismo y políticas neoliberales. ATEN siempre fue la oposición a los gobiernos", aseguró.

La actual vocal gremial del CPE contó que el planteo que recepcionaron de los afiliados fue que hacía falta una mujer al frente del sindicato y dijo que en sus recorridos habituales por las escuelas del interior recibió muchas muestras de cariño y reconocimiento.

fanny mansilla aten

Y dijo que Marcelo Guagliardo escuchó ese pedido. "Marcelo consideró que ya era tiempo de dejar lugar a otro y que él debía correrse a un costado. Igual no somos solo nosotras dos, en el TEP hay muchos compañeros y compañeras", expresó.

La candidata a secretaria general de ATEN por el TEP dijo que su propuesta es seguir trabajando en lograr mejores condiciones laborales y se diferenció de la lista Multicolor que lidera Lagunas porque aseguró que representa la "intolerancia".

"La lista de la Multicolor la deciden los locales partidarios y ahí nosotros no coincidimos. Es más, nos preocupa la incidencia de los partidos políticos dentro del sindicato, y también la violencia. Porque ahí aparece la intolerancia como mecanismo. Nosotros somos docentes y tenemos que convivir con las disidencias, se tienen que poder expresar todos los que tengan algo para decidir en una asamblea, no se puede no dejar hablar al que piensa distinto", concluyó.

Lista Multicolor en ATEN

Por su parte, Angélica Lagunas lidera la lista de la Multicolor junto a Jazmín Muñoz, quien es la candidata a secretaria general adjunta y la candidata a secretaria gremial será Patricia Jure.

Lagunas dijo que las candidaturas se decidieron "con la firma convicción de tener un frente para lograr el objetivo de recuperar a ATEN y poner a disposición de todos los docentes los mecanismos democráticos que fueron arrebatados y defender los derechos que faltan, respetando y repitiendo las proporcionalidades".

ATEN Capital - Asamblea 06.jpg Angélica Lagunas Claudio Espinoza

"Nos pareció muy importante reeditar el acuerdo que tuvimos en la seccional capital y claramente tenemos como muestra de lo que vamos a hacer en la provincia lo que hicimos en capital. Y por eso las principales referentes de la conducción de capital son candidatas en la lista provincial", afirmó.

La dirigente aseguró que su propuesta tiene que ver con que el gremio docente defienda a sus afiliados y que "no haga acuerdos con el gobierno como hace la actual conducción". "Hoy el salario docente está debajo de la línea de la pobreza, la conducción actual levantó un paro y llegó a acuerdos con el gobierno provincial. Nosotros vamos a recuperar las instancias democráticas", aseveró.

"ATEN tiene más de 40 años de historia, no somos solo un sindicato fuerte en la provincia, sino que somos un faro, un ejemplo a nivel nacional, por la lucha que hemos dado y la historia. Y bajo esta conducción de Guagliardo todo eso se echó por tierra anulando mecanismos democráticos. No llaman a asamblea, no convocan a los compañeros, no organizan los cuerpos de delegados", denunció.

ATEN Capital - Asamblea 04.jpg Angélica Lagunas Claudio Espinoza

Además, la candidata dijo que su propuesta es transparentar las finanzas del sindicato y consideró que el frente que armaron para conformar esta lista "hizo que el actual secretario general del gremio se corriera".

"Lo primero que logró nuestro frente es que Guagliardo se baje de la candidatura, y eso muestra las críticas que hay en la base docente a un dirigente que hace más de 20 años está en la conducción, y eso plantea un desgaste y es una conducción que se puso amiga del gobierno y enemiga de los docentes", sostuvo.

Elecciones de ATEN

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) ya puso en marcha el proceso electoral para renovar su conducción provincial y seccional. El llamado a elecciones se realizó el pasado 14 de abril y la votación se realizará el jueves 29 de mayo, en todas las escuelas de la provincia, entre las 8 y las 20.

Ese día, se elegirá la Comisión Directiva Provincial, las Comisiones Directivas de las 21 seccionales, congresales a CTERA, representantes ante el Consejo Provincial de Educación (CPE) y vocales para las juntas. Están habilitados a votar unos 19 mil afiliados en un padrón docente que ronda los 27 mil trabajadores.

Además de la renovación de cargos, la elección pondrá en juego el futuro de una de las estructuras sindicales más importantes del país, liderada desde hace casi 20 años por Marcelo Guagliardo, actual secretario general e histórico referente del espacio oficialista TEP (Trabajadores por la Educación Pública).

SFP ATEN (4).JPG ATEN provincial tendrá elecciones internas el próximo 29 de mayo. Sebastián Fariña Petersen

La interna llega en un año atravesado por fuertes tensiones sindicales a nivel nacional, en el que el gobierno de Javier Milei planteó posturas críticas hacia el sindicalismo. En este marco, la elección de ATEN también definirá qué modelo de organización y representación eligen los docentes neuquinos: si continúan con el modelo del TEP o si optan por sectores opositores como el Frente Multicolor, que tiene a Angélica Lagunas, titular de la poderosa seccional Neuquén Capital, como principal figura.

Desde el 15 de abril se encuentra publicado el padrón provisorio en el sitio web oficial de ATEN, donde también están disponibles las planillas, instructivos para la presentación de listas y planilla de avales.

Este martes 29 de abril hasta las 24 horas los candidatos tienen la posibilidad de presentar sus listas. Del 30 de abril al 2 de mayo será el período para corregir candidaturas observadas. El 3 de mayo es el día de oficialización y publicación de las listas y el 8 de mayo la entrega de boletas en PDF para impresión.

Las elecciones serán el 29 de mayo y la Junta Electoral Provincial está integrada por Juan Manuel Garay (presidente), Mercedes Figueroa y Rafael Narváez (vocales), quienes serán los responsables de garantizar la transparencia del proceso.

Esta elección será importante para la conducción del sindicato y también para validar políticas y posicionamientos asumidos en las distintas seccionales, de manera de proyectar el rumbo del gremio frente al nuevo escenario nacional.

Con una estructura federal, financiamiento propio y fuerte presencia territorial, ATEN tiene una de las contiendas más relevantes de su historia reciente. La cuenta regresiva ya está en marcha, y la disputa promete ser intensa.