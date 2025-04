Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿Un desliz? quedó un micrófono abierto y se filtró la fecha en que debutaría

Minutos más tarde, Marín realizó declaraciones con el canal LN+ y aclaró lo dicho. Negó tener información oficial sobre el regreso de Colapinto. “Yo lo que digo es que espero que corra en Imola. Y si llega a pasar, me va a llamar. ¿Cómo voy a tener el dato si yo soy el presidente de YPF, no el representante de Colapinto?”, señaló. También explicó que mantiene una buena relación con el piloto, pero que no está involucrado en sus decisiones deportivas.

Porque Feinmann entrevistó en su programa al presidente de YPF y le preguntó cuando debutaba Franco Colapinto, pero le aclaró que él no lo podía decir, pero terminada la entrevista se escucha "en Imola". pic.twitter.com/KrCxXaMxLz — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 29, 2025

El presente de Franco Colapinto

El incidente se dio en un momento de incertidumbre para el joven argentino de 20 años, que debutó en la Fórmula 1 el año pasado, pero aún no ha tenido continuidad como piloto titular. Actualmente, Colapinto se encuentra trabajando con el equipo Alpine en la fábrica de Enstone, centrado en tareas de simulación. No figura como piloto de reserva activo para el GP de Miami, aunque su nombre sigue siendo una de las principales alternativas en caso de cambios en la escudería.

Uno de los factores clave que podrían abrirle la puerta a Colapinto es la situación de Jack Doohan, actual piloto de Alpine, que no logró cumplir con las expectativas del equipo. El rendimiento del australiano está en la mira, y la posibilidad de que se libere un asiento para el argentino se mantiene latente. Además de Colapinto, los otros pilotos reserva de la escudería son el estonio Paul Aron y el indio Kush Maini.

En declaraciones recientes, Doohan buscó mostrarse confiado de cara a la próxima carrera. “Tenemos un buen período para desconectar, reiniciar y pasar un par de días en el simulador. Debemos concentrarnos mucho en los neumáticos, creo que estamos ahí o cerca del ritmo de clasificación”, expresó. También destacó el formato Sprint del GP de Miami como una oportunidad para obtener mejores resultados.

Por el momento, Alpine mantiene como titulares a Pierre Gasly y Doohan. Colapinto, por su parte, continúa a la espera de una oportunidad, mientras crecen los rumores en torno a su posible participación en la carrera italiana. Aunque no hay confirmación oficial, el hecho de que Marín, uno de los patrocinadores más importantes del automovilismo argentino, se haya referido a esa fecha, aunque sea como suposición, alimenta las esperanzas de los fanáticos.

Gran Premio de Imola

El Gran Premio de Imola se correrá el domingo 18 de mayo a las 10 de la mañana (hora argentina) y será la séptima fecha del campeonato, que continuará luego en Mónaco, España y Canadá. Se espera que en los próximos días haya definiciones más concretas respecto al futuro inmediato de Colapinto, quien sigue siendo una de las mayores promesas argentinas en la Fórmula 1.