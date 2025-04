El famoso arquero que defenestró a Marchesín: "El gol de Mastantuono se lo come él en el clásico"

Pablo Migliore es alguien muy identificado con la Azul y Oro por su pasado como futbolista, como confeso hincha y como alguien que habitualmente concurre a la Bombonera. En diálogo con ESPN, el ex arquero dejó su visión de lo que dejó el choque en el Monumental. "Como hincha de Boca, lo que me molesta es el resultado moral: ir a la cancha de River y estar metidos atrás con cinco defensores".

"Cuando vi que los cinco defensores hacían el calentamiento en un costado me quería morir. Le dije a mi familia: 'se tiró un tiro en el pie' (por Fernando Gago)", acotó sobre la formación que dispuso el ahora ex entrenador Xeneize para el duelo.

Sin embargo, lo más llamativo fue cuando habló del tiro libre de Mastantuono y le atribuyó culpas a Agustín Marchesín por su respuesta: "Es toda de él. Te tenés que tirar igual, aunque entre en el ángulo. Parecía como que creyó que se iba afuera”.

"Migliore"

Porque apuntó contra el arquero de Boca por el gol de tiro libre de Mastantuono: "Es toda culpa de Marchesin"..



— Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) April 30, 2025

“No le daba el sol en la cara, tranquilamente la podía sacar. Pero la vio muy arriba y dijo: 'esta se va'. Si sacás la barrera, Mastantuono patea diez veces y no mete ninguna", agregó Migliore sobre el 1 a 0 parcial del Superclásico y sosteniendo que se podía haber hecho algo más.

Migliore sobre la salida de Gago

A su juicio, la salida de Gago fue tardía porque "había que tomar una decisión después del partido de Alianza Lima, era ahí, en lo futbolístico ahí se quebró algo. El partido contra River era bastante ganable por cómo venían ellos".

"GAGO SE PEGÓ UN TIRO EN EL PIE"

Pablo Migliore cuestionó el planteo del exentrenador de Boca en el Superclásico ante River.



Pablo Migliore cuestionó el planteo del exentrenador de Boca en el Superclásico ante River.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 30, 2025

"Ahora cambió todo, la perspectiva de ver esos partidos, es raro... Antes los mirábamos a la cara y ganábamos. A Mastantuono, en la primera pelota lo hago caer en Aeroparque", señaló, sobre el presente de Boca.

Por último, señaló: "Los jugadores están en deuda. Cuando estaba yo había tres o cuatro pesados que acomodaban todo, ahora no veo nadie que agarre la lanza", subrayó, y no dudó de su respuesta si en su calidad de técnico recibido lo llamaran para dirigir a Boca: "Si me llaman para dirigir a Boca voy gratis de por vida. ¿Qué hora es? ¿La una y media? A las dos estoy ahí. Firmo gratis de por vida y si pierdo dos partidos seguidos, que me apunten a una pierna".