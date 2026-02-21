Deportivo Rincón sigue sumando rodaje y ya piensa en la gira por Cuyo

El León volvió a saltar a la cancha, esta vez ante el Deportivo Roca, en el predio de Ferri. Allí el equipo de Pablo Castro disputó su segundo amistoso.

Deportivo Rincón viene trabajando fuera de Rincón de los Sauces desde principios de mes y continúa con la puesta a punto luego de haber iniciado la serie de ensayos ante Centenario a mitad de semana. La idea de la dirigencia es clara: llegar afilados al debut oficial, ya sea por el torneo o por la Copa Argentina. Para eso, cada minuto suma.

El nuevo amistoso ante Deportivo Roca sirvió para seguir ajustando piezas, probar variantes y consolidar conceptos. El cuerpo técnico apunta a fortalecer el funcionamiento colectivo, sumar rodaje y afianzar el ritmo para ser protagonista. “ La verdad que la pretemporada es muy exigente, donde trabajamos en doble, triple y hasta cuatro turnos por día . Nuestro objetivo principal era armar un buen grupo humano y ponernos en condiciones físicamente para afrontar los desafíos deportivos que tenemos durante todo este año”, señaló Rodrigo “Petróleo” Herrera , flamante refuerzo del equipo neuquino.

Cabe destacar que el Depo tiene en agenda, y confirmado, el enfrentamiento por Copa Argentina ante San Lorenzo el viernes 20 de marzo . Para esa fecha además se estima que esté comenzando el Federal A . “Creo que hay muy buen material, muy buenos jugadores, y lo importante es llegar lo más finos posible al primer partido oficial. Nuestro objetivo es pelear arriba y ganar todos los partidos. Estoy seguro de que así será ”, agregó.

En menos de una semana, el equipo neuquino tuvo su segundo ensayo formal. Mas allá de tratarse de equipos de Lifune y Liga Confluencia, el zaguero destacó la importancia de seguir sumando minutos. “Hoy nos tocó disputar el segundo amistoso, que creo que fue fundamental para seguir conociéndonos dentro del campo de juego, para seguir agarrando ritmo y sobre todo para incorporar la idea que nos pide el técnico”, explicó.

WhatsApp Image 2026-02-21 at 17.02.52

Este plantel tiene una gran renovación en comparación a las temporadas pasadas, eso hace que los refuerzos deban conocerse con la modesta base que quedó. “Lo estamos haciendo de la mejor manera y lo más importante es que todos los jugadores están a disposición del técnico, y eso es fundamental a la hora de conformar un buen plantel”, aseguró.

Así será la gira de Deportivo Rincón por Cuyo

El plantel continuará su preparación la próxima semana con una exigente gira por Cuyo. Allí enfrentará a San Martín de Mendoza, equipo de la misma categoría y con quien se estima que conforme el grupo en la nueva temporada del Federal. A su vez, como el año pasado se enfrentarán a dos de Primera Nacional como lo son el Deportivo Maipú, Godoy Cruz y uno de Primera División: Independiente Rivadavia, en una serie de amistosos que elevarán la vara y permitirán medir el nivel ante equipos de jerarquía.

Por su parte, el Deportivo Roca, dirigido por Martín Medina, también atraviesa su etapa de preparación. El Naranja se alista para el inicio de la Liga Confluencia, en su nuevo formato, tras su participación en el Regional Amateur. El Torneo Apertura comenzará el fin de semana del 8 de marzo y se extenderá hasta el 28 de junio, con Roca compitiendo en la Primera División.