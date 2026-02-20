Está todo dado para que Cipo y Deportivo Rincón cambien de zona en el Federal A

La información de las últimas horas para Cipo y Deportivo Rincón es extraoficial, pero está cerca de confirmarse. La hoja de ruta del Federal A aún no está confirmada, pero con los fuertes rumores los dirigentes ya se mueven de cara a una nueva edición del certamen. Con 37 equipos confirmados para el torneo, tras los cuatro ascensos desde el Regional y el descenso de Alvarado desde la Primera Nacional, el reordenamiento de zonas es inminente.

En las últimas horas tomó fuerza un rumor que cambia la planificación, tanto del Albinegro como la del León del norte neuquino, ya que la versión indica que ambos podrían dejar atrás la habitual Zona 1 (Patagonia y parte de Buenos Aires) para integrarse a la Zona 2 con gran presencia de equipos cuyanos y de Córdoba.

“Está muy fuerte el rumor de que nos mandan para Cuyo. Si nos mandan para allá, nos ahorramos 2.000 kilómetros. A 3.500 pesos el kilómetro, nos ahorramos 7 millones solamente en viaje. Todo lo que es hotel y comida sale 40% menos que en cualquier otra parte del país, así que desde lo económico nos serviría”, hizo saber con conformidad Marcelo Bastías a LMNeuquén.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (84) Sebastián Fariña Petersen

Con respecto al formato, sería el mismo del 2025 con cuatro zonas (dos de 9 equipos y dos de 10), con los mejores avanzando a la Zona Campeonato y el resto a la Reválida.

Ascendidos y descendidos modificaron el mapa

El descenso de Alvarado desde la Primera Nacional sumó un equipo más de Mar del Plata, mientras que los ascensos de FADEP, Atlético Escobar, Tucumán Central y Defensores de Puerto Vilelas obligan a reconfigurar distancias y equilibrios.

En ese contexto, la posibilidad de que el Albinegro y el León se sumen a una zona junto a equipos como Argentino de Monte Maíz, Costa Brava, Atenas de Río Cuarto, Huracán Las Heras, San Martín de Mendoza y Juventud Unida Universitario no suena descabellada.

En la temporada pasada, Rincón fue el que más recorrió en la fase regular, superando lo 15 mil kilómetros entre ida y vuelta. Cipolletti no quedó lejos, pasando los 12 mil. Esto involucró dos viajes a Chubut, dos a Bahía Blanca, dos a Mar del Plata, uno a Tandil y los respectivos tramos de Rincón de los Sauces a Cipolletti.

Mientras se acerca el sorteo, que será a fin de mes, la ansiedad crece. El fixture todavía no está confirmado, pero las especulaciones ya comenzaron mucho antes de que los equipos del Federal iniciaran sus pretemporadas. Apenas comenzó la etapa de palyoffs del ultimo Regional, el rumor de cambio de zona de los neuquinos comenzó a sonar y luego se le sumó el conjunto cipoleño.

"Nos ahorramos unos cuantos millones"

Si lo que resuena en las últimas horas se concreta, el Albinegro y el León cambiarán el frío patagónico por el sol cuyano, los viajes largos al sur por rutas hacia Mendoza, San Luis y Córdoba. Si no, volverán a transitar caminos conocidos. “Desde lo económico vemos un beneficio porque nos ahorramos unos cuantos millones, pero si nos dejan en esta zona, estamos listos también. No hay problemas, son rivales y lugares que ya conocemos”, agregó el dirigente.

Cipolletti ya sabe lo que es competir contra equipos de Cuyo y Córdoba. La última vez fue en 2022, con aquel formato de dos zonas de 18 equipos, con partidos de ida y vuelta. En la temporada 2024 enfrentó a mendocinos y sanjuaninos en la Reválida, mientras que en el último certamen lo hizo ante los cordobeses en la etapa Campeonato. “En lo deportivo Cipolletti le quiere jugar a todos, no le tenemos miedo a nadie, estamos muy seguros y confiados de lo que armamos”, aseguró.

La expectativa en el Alto Valle y Neuquén crece día a día mientras se aguarda por la conformación de los grupos, el sorteo del fixture y la fecha de inicio del Federal A 2026.