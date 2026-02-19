Desmienten que haya más ascensos al Federal A: ¿fue todo humo?

Luego de las finales del Regional Amateur, disputadas el domingo, hubo muchos rumores. Finalmente, todo quedaría igual.

La finalización del Regional Amateur , con las cuatro definiciones por los ascensos al Federal A , dejó mucha tela para cortar. Dos de esas finales quedaron envueltas en polémica por los arbitrajes y luego de los partidos trascendió el fuerte rumor de que existía la chance de uno o tres ascensos más.

Los cambios de reglamento durante la competencia se han transformado en una constante para las categorías de AFA. Es uno de las críticas más fundadas a la gestión que encabezan el presidente, Claudio Tapia , y el titular del Consejo Federal, Pablo Toviggino . La anulación de descensos y el aumento de ascensos mientras se definen los torneos es algo que ha ocurrido en todas las categorías.

Pasó en primera división, en Primera Nacional, Federal A y Regional Amateur. No siempre la cantidad de equipos que sube y baja se mantiene respecto de lo que decía el reglamento cuando el certamen comenzó.

Con los antecedentes de los últimos años y el pedido de algunos clubes finalistas de que haya más cupos para subir del Regional al Federal A, las expectativas de aumentar de cuatro a cinco o siete los ascensos, fueron creciendo entre lunes y martes.

El tema tomó estado público concretamente cuando uno de los jugadores de Ferro de General Pico habló tras perder la final contra Atlético Escobar. "Fue alevoso, creo que se vio a la vista de todos. Esto sigue. Me dijeron que hay otro ascenso, tratamos de mantener la calma y que no nos echen a nadie, porque nadie puede faltar", declaró Joaquín Sequeira al medio Interior Futbolero, luego de quejarse del mal arbitraje de Fernando Rekers, que según la gente de La Pampa y varios periodistas que estuvieron en cancha benefició a Atlético Escobar.

A partir de allí, el rumor se transformó en información. Antes de jugar la final, alguien del Consejo Federal deslizó que se podían aumentar la cantidad de ascensos.

Eso tuvo un impacto inmediato, porque pese a los arbitrajes paupérrimos que sufrieron Ferro y La Amistad, no hubo incidentes con los jueces como ha pasado en otros años.

Cuando la tarea de los jueces es tan cuestionada, el terreno se hace más fértil para que haya reacciones de jugadores o cuerpos técnicos y la violencia gane la escena.

Con la advertencia de que podían existir más partidos para buscar subir de categoría y las posibles sanciones, los planteles se cuidaron.

La desmentida

La versión trascendió en algunos medios y, sobre todo, en redes sociales. Algunos hablaron de un ascenso y otros de tres, para que el Federal A llegue a 40 equipos.

Sin embargo, la respuesta llegó desde la cuenta de uno de los medios que forma parte de la gestión de AFA como lo es "Ascenso del Interior", donde se publican las informaciones oficiales del Consejo Federal antes que en ninguna otra página.

"Dada la cantidad de consultas que hemos recibido en nuestro portal sobre versiones de un posible 5to ascenso al Torneo Federal A debemos decir que oficialmente NO HAY ABSOLUTAMENTE NADA y ademas debemos agregar que la competencia 2026 se desarrollará con los 37 equipos actuales", publicaron en su cuenta de "X".

Esta afirmación desestima casi por completo la idea de que haya más ascensos y no resulta descabellado pensar que aquella versión se deslizó para evitar incidentes y que nunca fue real.

El mismo medio publicó la lista de los 37 clubes confirmados, entre los cuales están Deportivo Rincón y Cipo.

A continuación, todos los participantes: