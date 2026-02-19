Las repudiables declaraciones de Chilavert, defendiendo a Prestianni: "El fútbol está amariconado"

El duelo entre Real Madrid y Benfica por la Champions League dejó mucho para hablar, tras el exabrupto entre Gianluca Prestianni y Vinicius , que acusó al argentino de decirle "mono". Muchas figuras hablaron de ambos lados, incluyendo al paraguayo José Luis Chilavert .

El arquero, multicampeón con Vélez, habló con Radio Rivadavia y fue muy polémico en sus declaraciones, con fuertes críticas a Vinicius y Mbappé , con el que tuvo dichos muy repudiables.

Tras la banca a Prestianni, criticó el formato actual del fútbol: "El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y en el que antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono, el video y todo eso, el fútbol está amariconado ".

Las repudiables declaraciones contra Vinicius y Mbappé

Más allá de la opinión que pueda tener cada uno sobre la situación vivida en el encuentro entre Real Madrid y Benfica y a quién decida creerle, Chilavert tuvo dichos muy repudiables durante su entrevista radial.

En primer lugar, comenzó bancando al argentino y criticando a Vinicius: "Yo me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero que va e insulta a todos y le dice ‘cagón’".

Además, le recriminó al atacante brasilero la falta de reproche contra su propia confederación y país: "Ya que Vinícius lucha tanto contra el racismo y la discriminación, ¿por qué no habló alguna vez en la TV brasileña cuando matan a palos a los hinchas argentinos, a todos los sudamericanos?"

Pero el tono de la entrevista cambió cuando mencionó a Mbappé y criticó su sexualidad: "¿Qué puede hablar Mbappé? Habla de valores y todo eso… y vive con un travesti, no es normal". Y luego, en lugar de reducir el impacto, profundizó la declaración: "No es normal que un hombre viva con un travesti, para eso que viva con una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer".

El francés había declarado que el jugador argentino debería tener prohibido disputar la Champions League, a lo que Chilavert respondió: "¿Por qué lo van a sancionar a Prestianni? Si lo sancionan, ya te da lugar a que la colectividad gay, lesbiana y compañía son el ejemplo a seguir".

El descargo de Prestianni tras la polémica con Vinicius

El incidente que protagonizaron Gianluca Prestianni y Vinicius Junior llegó a boca de todo el mundo, con múltiples figuras del ámbito mundial generando una posición en una de las dos trincheras. Incluso el Benfica, donde juega el argentino, publicó un video en sus redes sociales sobre la situación y bancando a su futbolista.

Como demonstran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pueden haber oído lo que andan diciendo que oyeron.

A través de las redes sociales, el ex Vélez se manifestó sobre la situación: "Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie".

Juntos, a tu lado.

Luego el jugador concluyó su mensaje advirtiendo las acusaciones por parte de los jugadores del merengue por el supuesto hecho: “Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”. Mbappé había declarado que actos como del que se lo acusa a Prestianni no deberían ocurrir y pidió ante la prensa que el argentino no pueda disputar más la competición.