Vinicius y un jugador argentino discutieron en pleno partido y se activó el protocolo anti racismo

En la Champions League, el encuentro tuvo que ser detenido momentáneamente por el nuevo reglamento de la UEFA contra estos insultos.

En Real Madrid vs Benfica se activó el protocolo antiracismo por un incidente con Vinicius.

El delantero brasilero Vinicius estuvo nuevamente involucrado en un escándalo y pelea en un partido de la Champions League. En este caso, en el duelo entre Benfica y Real Madrid - correspondiente a los 16avos de final - el árbitro tuvo que aplicar el protocolo anti racismo , ya que el extremo denunció que Gianluca Prestianni, jugador argentino, le había dicho mono .

El incidente se dio tras el gol que abrió el marcador, y que terminaría definiendo el partido de ida por 1-0 a favor de la Casa Blanca. Vinicius clavó un derechazo al ángulo y, fiel a su estilo, lo festejó bailando de cara a los hinchas del Benfica.

Esto generó la furia de sus rivales, que lo fueron a encarar y recriminar su accionar. Entre ellos estaba Nicolás Otamendi, que tuvo fuertes cruces con el brasilero y también con Mbappé, y Gianluca Prestianni, que discutió cara a cara con el protagonista de la gresca.

El cruce terminó con Vinicius yendo corriendo a buscar al árbitro del encuentro, Francois Lexetier, sobre el insulto del argentino. Ante esto, el juez tuvo que marcar una X con los brazos, aplicando el protocolo anti racismo y deteniendo el juego momentáneamente.

ATENCIÓN: tras un reclamo de Vini Jr., el árbitro hizo el gesto por un "incidente de racismo".



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026

Cómo funciona el protocolo anti racismo que se aplicó en la Champions League

Ante la denuncia del extremo brasilero, al árbitro no le quedó otra opción que aplicar el protocolo y detener el partido durante el tiempo que fuera necesario. Pero esto no dio el resultado que esperaba el Real Madrid.

El protocolo anti racismo fue incorporado por la UEFA hace algunos años, como parte de un programa más eficaz y riguroso para tratar los insultos que se suelen vivir en el espectáculo deportivo.

En este caso, tras el parate del partido, el cuerpo arbitral debió investigar mediante las cámaras del estadio el incidente, para verificar si el insulto que denunció Vinicius había sucedido.

¿QUÉ PASÓ? Atención a la secuencia entre Prestianni y Vinícius. El brasileño reclamó un insulto racista por parte del argentino.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 17, 2026

No se terminó encontrando evidencia concreta, ya que el argentino se tapó la boca con la remera al hablar, por lo que era la palabra de uno contra la del otro, y a pesar de la insistencia del extremo del Real Madrid, el árbitro decidió no expulsar a Prestianni.

Aunque no hubo sanción en el partido, la investigación podría continuar con recopilación de audio, video y testimonios, para decidir si se termina suspendiendo al argentino. El partido de vuelta en España será el 25 de febrero.

Galatasaray goleó a Juventus en la Champions League

Galatasaray sorprendió y dio un paso firme hacia los octavos de final de la UEFA Champions League tras golear 5-2 a Juventus en Estambul. Mauro Icardi ingresó desde el banco de suplentes en el equipo local.

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında galibiyet bizim!

Maç sonucu: Galatasaray 5-2 Juventus #GSvJUVE #UCL



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 17, 2026

A pesar de irse en desventaja 2-1 al descanso -por el doblete de Teun Koopmeiners para Juventus que lo dio vuelta tras el tanto de Gabriel Sara- el conjunto turco tuvo decisión y se llevó puesto al italiano en la segunda parte.

Con un doblete de Noa Lang, un tanto del colombiano Davinson Sánchez y el último de Sacha Boey, el Galatasaray cerró una gran goleada, que lo pone con un pie y medio en los octavos de final de la Champions League.