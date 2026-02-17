Franco Colapinto se prepara para el cierre de la pretemporada en Bahréin

El piloto argentino de Alpine participará en los últimos test de preparación para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 afronta su última semana de ensayos antes del inicio de la temporada 2026 desde este miércoles, en donde las 11 escuderías trabajarán en el Circuito Internacional de Bahréin con la mira puesta en el Gran Premio de Australia , programado para el 8 de marzo. Entre los protagonistas estará el argentino Franco Colapinto , quien sumará kilómetros clave con Alpine .

La actividad en Bahréin se desarrollará durante tres jornadas: miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero. Cada día contará con dos sesiones de cuatro horas, separadas por un receso de una hora. En horario de Argentina, l a tanda matutina será de 4 a 8, mientras que la sesión vespertina irá de 9 a 13.

Estos test representan la tercera y última oportunidad oficial de pruebas antes del comienzo del campeonato, luego de las prácticas en Barcelona y este mismo circuito la semana anterior. Los equipos aprovecharán para ajustar detalles en los nuevos monoplazas y trabajar en las unidades de potencia, en una temporada que genera expectativas por los cambios técnicos implementados.

En estos últimos test, los equipos no solo buscarán mejorar el auto, sino que intentarán ajustar los tiempos de velocidad y realizar simulaciones de carrera y largadas que sean lo más reales posibles.

Cuándo le toca subirse al auto a Franco Colapinto

En el caso de Alpine F1 Team, ya se confirmó el cronograma de sus pilotos. El francés Pierre Gasly abrirá la actividad el miércoles por la mañana, mientras que Franco Colapinto tomará el volante en la sesión de la tarde. El argentino completará el jueves íntegramente a bordo del A526, y el viernes será nuevamente el turno del francés.

De esta manera, Colapinto tendrá una jornada completa para continuar su adaptación y sumar experiencia en la antesala de un campeonato que comenzará oficialmente en Australia y marcará el inicio de una nueva temporada en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Nicolás Varrone tuvo el segundo mejor tiempo en la Fórmula 2

El argentino Nicolás Varrone comenzó su camino en la temporada 2026 de la Fórmula 2 con una actuación que no pasó inadvertida, ya que en el primer día de pretemporada desarrollado en el Circuit de Barcelona-Catalunya se ubicó segundo en la tabla general de tiempos y dejó una imagen sólida en su estreno oficial con Van Amersfoort Racing.

El bonaerense de 25 años marcó 1:25.058 en el tramo final de la jornada y quedó a 0.688 del mejor registro del día, que fue para el mexicano Noel León, quien con Campos Racing estableció 1:24.370.

Más allá de que en estas pruebas cada equipo ejecuta programas distintos y los tiempos no son concluyentes, el argentino se mantuvo competitivo en distintos momentos de la sesión y llegó incluso a liderar la tanda cuando comenzaron los intentos con neumáticos blandos.

Las pruebas continuarán hasta el 19 de febrero y servirán como preparación para el debut oficial del campeonato, previsto del 6 al 8 de marzo en Australia.

El piloto habló tras las pruebas y declaró: "El primer día de test fue muy positivo. Trabajamos mucho a la mañana, era la primera vez en un circuito con un auto de estas características, así que era todo nuevo".

También añadió: "Me voy muy contento, logramos terminar 2° en el día de hoy, súper positivo considerando que todos son muy buenos. Dimos un gran paso desde Abu Dhabi, todavía hay que trabajar en algunos detalles que nos van a hacer andar mejor y tomar todo con cautela; son pruebas, pero es un buen comienzo"