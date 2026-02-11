Miércoles para el olvido de Franco Colapinto en las pruebas con su Alpine

El piloto argentino saltó a la pista nuevamente en Baréin, en la preparación para una nueva temporada.

Franco Colapinto terminó último en el primer test en el Circuito Internacional de Baréin tras causar la primera bandera roja del día.

El argentino que conduce el Alpine , sufrió un problema en su monoplaza A526 , en la curva ocho y se vio forzado a frenar por algunos minutos donde finalmente se quedó parado y lo tuvieron que llevar a boxes aunque pudo regresar a pista.

El primer test del día en Baréin lo lideró el neerlandés Max Verstappen ( Red Bull ) con un tiempo de 1:35.433 en 65 vueltas , seguido de cerca por el McLaren de Oscar Piastri ( 1:35.602 en 54 vueltas ). Colapinto finalizó el circuito con 28 vueltas y un tiempo de 1:40.330 .

Previamente, en las primeras pruebas en el circuito de Barcelona también había causado la primera bandera roja del día.

Los test de pretemporada se extenderán en dos sesiones este miércoles en dos horarios (4 a 8 y 9 a 13), y se alargarán el jueves 12 y el viernes 13, con días que mantendrán el mismo formato con respecto a los horarios.