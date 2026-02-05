¿Buen rendimiento? En Europa lanzaron una predicción sobre cómo le irá a Colapinto y Alpine en esta temporada

El reconocido medio deportivo Sky Sports lanzó una hipotética tabla de posiciones para esta temporada. Dónde se ubica la escudería francesa.

El regreso de la Fórmula 1 con la temporada 2026 está más cerca y las distintas escuderías empiezan a analizar las métricas de sus monoplazas y el manejo de sus pilotos pensando en hacer un buen papel durante la temporada. Es el caso de Alpine que se preparó desde mediados del 2025 para apuntar directamente a las nuevas unidades que competirán este año.

La escudería francesa apostó el año pasado por resignar el avance del monoplaza utilizado en la temporada pasada para apostar un pleno a los autos para 2026. Más allá de la inversión que hizo la escudería dirigida por Flavio Briatore , en el mundo del automovilismo hay versiones cruzadas sobre cómo sería el rendimiento de los pilotos en la temporada.

El reconocido medio deportivo Sky Sports realizó un análisis de cada una de las escuderías luego de las pruebas en Barcelona y lanzó un buen palpito para Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly. Según el estudio hecho con distintas variables Alpine podría dejar atrás la paupérrima temporada pasada y podría pelear por puntos: es que lo ubicaron en el quinto lugar del Campeonato de Constructores de 2026.

1767558549170-alpine

Por encima de la escudería francesa, integran el podio Mercedes, en el primer lugar, McLaren, actual campeón de la categoría, y Red Bull, con el implacable Max Verstapen. Detrás de Alpine, aparecen Ferrari, Alpine, Racing Bulls, Aston Martin, Haas, Audi, Cadillac y Williams.

La contracara de Sky Sports

Por suparte, el fotógrafo y comentarista de la categoría Kym Illman,lanzó un pronóstico negativo para la escudería: “En el puesto 22 elijo a Franco Colapinto. Alpine es un caso perdido. El año pasado sufrieron mucho y no veo que mejoren con este nuevo auto”

Cuánto cuesta la indumentaria que Franco Colapinto utiliza en Alpine

A días del inicio del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026, Franco Colapinto comenzó a palpitar su debut oficial como piloto titular de Alpine también fuera de la pista. El argentino modeló junto a Pierre Gasly la indumentaria oficial que la escudería francesa utilizará durante toda la temporada, la cual ya se encuentra a la venta.

Colapinto volverá a competir el próximo 7 y 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park, al mando del Alpine A526. En la antesala de esa primera fecha, el equipo presentó su colección 2026, diseñada por la marca española Castore, que será la encargada de vestir a pilotos y staff técnico.

colapinto 1

Según se detalla en los sitios oficiales de Alpine y Castore, la línea incluye remera, chomba, buzo, campera de medio cierre, rompeviento, campera de abrigo, chaleco y diversos accesorios. Las prendas ya están disponibles para el público, tanto en euros como con conversión a moneda local.

n cuanto a los precios, la remera oficial cuesta 96 euros, lo que equivale a aproximadamente 163.000 pesos argentinos. La chomba asciende a 114 euros (unos 194.000 pesos), mientras que el buzo tiene un valor de 132 euros, cerca de 225.000 pesos al cambio actual.

colapinto gasly 2

Las camperas mantienen una franja alta de precios: la de medio cierre y el chaleco también cuestan 132 euros cada una, la campera de abrigo se eleva a 138 euros (alrededor de 235.000 pesos), y la rompeviento se posiciona como la prenda más cara de la colección, con un valor de 180 euros, equivalentes a unos 307.000 pesos argentinos.

De esta manera, los fanáticos ya pueden vestirse como Colapinto en la previa de una temporada histórica para el automovilismo nacional.

¿Cómo serán los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin?

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) continuará su preparación de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1 en las próximos días, cuando se lleven a cabo los tests en Bahréin.

Colapinto viene de tener una muy buena semana en Barcelona, donde giró los días lunes y miércoles. En dichas pruebas pudo realizar una buena cantidad de vueltas, lo que le permitió sumar confianza a bordo de su A526, e incluso finalizó segundo la primera jornada en que salió a pista y cuarto solo dos días después.

La actividad para Colapinto continuará entre el 11 y el 13 de febrero en el Cuicuito Internacional de Bahréin, donde se especula con la posibilidad de que las pruebas sean también privadas, tal como ocurrió en Barcelona, debido a la falta de fiabilidad de los monoplazas de varios equipos ante la nueva reglamentación.

En las mismas, los equipos tendrán la posibilidad de dividir la actividad de sus pilotos ya sea por sesiones (mañana y tarde) o repartiendo los días de manera equitativa.

Pero este no será el final de la pretemporada, ya que solo una semana después, entre el 18 y el 20, los pilotos volverán a girar en Bahréin, con el objetivo de ultimar detalles antes del primer Gran Premio del año, que será entre el 6 y el 8 de marzo en Australia.

Colapinto quiere dejar atrás el complicado 2025 que tuvo en su temporada estreno en Alpine, donde no pudo sumar puntos en 18 Grandes Premios disputados.

Pero para este 2026 las sensaciones son totalmente diferentes en Alpine comenzaron a utilizar el motor de Mercedes, que es uno de los mejores sino el mejor, alcanzaron el peso mínimo y tuvieron muchas horas de túnel de viento para mejorar la aerodinámica.

A todo esto hay que sumar que Colapinto tuvo la oportunidad de participar en los detalles para el diseño de un monoplaza por primera vez, por lo que se sentirá mucho más cómodo en el mismo.

Se espera que, al menos en los primeros Grandes Premios, Alpine sea uno de los equipos que pueda pelear por terminar en la zona de puntos.