Qué dijo Griselda Siciliani del pasacalles que le dedicó Luciano Castro

El actor quiere recomponer el vinculo con su expareja a quien engaño con una joven danesa en Europa.

Un llamativo pasacalles instalado frente al domicilio de Griselda Siciliani sorprendió a los vecinos y se viralizó rápidamente en las redes sociales. El cartel, que contiene una declaración romántica firmada con el nombre del actor, fue interpretado como una estrategia pública de Luciano Castro para recuperar la relación.

“ Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho, Luciano” , reza el mensaje que fue difundido por las cuentas oficiales de los principales programas de espectáculos.

El pasacalle llegó 24 horas después de confirmarse la separación de los actores y la desesperación de Castro de recomponer la relación. Según Paula Varela el desgaste emocional se provocó, más allá del “cuerno”, por la alta exposición mediática.

Embed - Infama on Instagram: "Luciano Castro está desesperado por Volver con Griselda Sicialiani, mando a hacerle un Pasacalles para reconquistarla… Mañana todos los detalles por @americatv 17:45 por @americatv"

“No pudo con lo mediática, eso fue lo que más le jodió”, reveló la periodista sobre la decisión de la actriz de Envidiosa de tomar distancia del actor y focalizar en su próximo proyecto audiovisual con su expareja Adrián Suar.

Sobre el vínculo con Castro, Varela contó que Siciliani “no quiere verlo más” y que ella quiere dedicarse a su carrera lejos de la escena mediática. “Ella le dijo que es una actriz y no tiene por qué estar teniendo esta exposición”, sumó la panelista.

En cuanto a la exposición en la vía pública, la actriz no se hizo eco del pasacalle y prefiere mantenerse al margen de lo que hace Castro.