Quiénes son las famosas casadas que seducen a Mauro Icardi y la China Suárez mandó al frente

La actriz no se calló nada y deslizó que muchas mujeres casadas y que conoce mensajean al futbolista. La polémica declaración viral.

Eugenia “China” Suárez debutará este lunes en la pantalla de El Trece con su ficción “Hija del Fuego: la venganza de la bastarda” y previo a ello charló en un mano a mano con Moria Casán.

En la entrevista con la One, la actriz se sinceró sobre una posible infidelidad de Mauro Icardi y si sería capaz de perdonarlo. “Confío mucho en Mauro. Tenemos una relación muy linda que va más allá del ruido externo”, dijo sobre el vinculo con el futbolista con quien aseguró “nos volvemos como un bloque”.

Moria quiso saber si está dispuesta a perdonar una infidelidad en caso de existir a lo que tajante, Suárez respondió con un “no” rotundo. “No. Esto está clarísimo y yo lo digo de entrada. Yo no volvería a confiar. Sé que sería un suplicio la relación después ”, dijo respondiendo la inquietud de Casán.

“Confío en Mauro, lo escucho, sé que es un hombre que no miente y se me rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia con esas cosas”, agregó la actriz que competirá este lunes en el prime time con Wanda Nara.

En otro fragmento de la entrevista, deschavó, sin dar nombres, a las mujeres casadas que conoce y le escriben a Mauro. Incluso, se refirió a quienes la tildan de “quita maridos” y su respuesta fue letal.

“No sabés la cantidad de mujeres casadas que le escriben a Mauro. Las veo a todas y las conozco a todas. Él me lo muestra y yo le muestro. Pero bueno, a mí no me interesa, nunca me metería en eso, no voy a exponer a ninguna, asi que que se queden tranquilas, pero veo todo”, remarcó.

Embed - "MUCHAS FAMOSAS CASADAS LE ESCRIBEN A MAURO ICARDI", LA CHINA SUÁREZ PRENDIÓ EL VENTILADOR

“La verdad que la gente que no conozco, que opina de mi vida, no me mueve un pelo la verdad. Me chupa un huevo”, concluyó haciéndose la desentendida de los comentarios que surgen en las redes sociales.

Wanda o La China, ¿quién se queda con el prime time?

Cuando todos pensábamos que ya no había lugar para competir, Wanda Nara y la China Suárezse enfrentarán una vez más ahora cada una en su proyecto. Es que El Trece decidió emitir La hija del fuego, la serie protagonizada por la actriz, en el mismo horario que Telefe emite MasterChef Celebrity que tendrá su gala de eliminación en una jornada “especial”.

Aunque ya se sabía la decisión de El Trece quedaba en confirmar el día en que se empezaría a emitir la ficción. Ahora, se confirmó que la China arribará a la pantalla en el prime time el próximo 2 de febrero a las 21.15, compitiendo así con el certamen de cocinas que conduce Wanda que arrancará a las 21.30.

Originalmente publicada por la plataforma Disney + y filmada principalmente en San Martín de Los Andes, pero en otras partes de Buenos Aires también, cuenta con 22 episodios de 30 minutos. La misma fue escrita por Leandro Calderone, y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez.

"Un pueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera que se prepara para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza. Con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece", reza la reseña.