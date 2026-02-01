Polémica en Italia: un fresco restaurado desató polémica por su parecido con Giorgia Meloni

La intervención de la figura de una basílica romana generó críticas y el restaurador negó intencionalidad.

El querubín con la cara parecida a Giorgia Meloni, que desató la polémica en Italia.

Una intervención artística terminó en controversia en Italia . Tras la restauración de un fresco en la histórica Basílica de San Lorenzo in Lucina, en Roma , surgieron comparaciones entre el rostro de un querubín angélico y el de la primera ministra Giorgia Meloni .

El caso, revelado por el diario La Repubblica, generó debate en el ámbito cultural y político, mientras crecen las miradas sobre el restaurador responsable de la obra y su explicación frente a las acusaciones.

La imagen del freso “parecido” a Giorgia Meloni

Las fotos y filmaciones que se hicieron tras la noticia, antes que se cerrara el lugar por orden del Vicariato de Roma, mientras se realizan las investigaciones, se difundieron rápidamente. Este domingo llegarán los enviados del cardenal Baldo Reina, vicario del Papa en Roma, para verificar la naturaleza de las intervenciones y los responsables.

Giorgia Meloni

En la antigua Basílica de San Lorenzo yacen los restos de Umberto II, el último rey de Italia. Pero ahora quedó en el centro de la polémica por el rostro del querubín.

El principal sospechoso es el autor del rostro, Bruno Valentinetti, que hace años que va todas las mañanas como voluntario a la Basílica. Él se defendió en forma tajante: “¿Quién dice que el rostro se parece a Giorgia Meloni?".

Hasta ahora todos los que lo han visto quedaron impresionados con el parecido. El autor no. "Yo hice mi restauración sobre la base del rostro de cuando el querubin fue construido, hace 25 años", dijo el autor. Sostiene también que hace un cuarto de siglo él también participó en los trabajos.

Valentinetti, que se presenta como sacristán, pero también como decorador, participó de los trabajos decorativos, pero hay un equipo de restauradores que fue el que llevó a cabo las tareas más importantes.

QUERUBÍN. ITALIA. (1)

El problema es que recién el lunes, tras el feriado dominical, se podrían ver los materiales originales archivados. A menos que el cardenal Vicario, Baldo Reina ordene poner este mismo domingo las manos sobre un material decisivo para saber cuál es la verdad.

Los técnicos han recibido la orden tener los resultados hoy en sus manos, si es posible. Incluso el material archivado hace 25 años para observar el rostro original de la figura del querubín, que no es una obra de arte sino una decoración.

Los dos querubines flanquean el busto de mármol de Umberto II de Saboya.

El Partido Democrático, principal partido de la oposición, de centroizquierda, hizo entrar de lleno a la política en el escándalo. La diputada Irene Manzi dijo que “lo ocurido es inaceptable”, obligando al ministro de Cultura, Alessandro Giuli, a intervenir enviando a la basílica a funcionarios de la Superintendencia de Roma.

Bruno Valentinetti ha dado una versión adicional de los dos ángeles que están en la Capilla de las Almas Santas, o sea de las Almas del Purgatorio, donde no había ningúna decoración hasta que en el año 2000 le encargaron hacerlas. Realizó una composición floral con los dos ángeles sobre las paredes.

Valentinetti explicó que, debido a filtraciones de agua del techo y abajo, debió volver a trabajar “cuando los ángeles ya no se veían más”. Fue encargado de restaurarlo todo.