Sorprendente resolución: la mamá logró que se entregue a la Policía por andar en una moto robada

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las cinco de la tarde en el oeste neuquino. La moto había sido robada horas antes en jurisdicción de la Comisaría 18.

Este lunes por la tarde una persecución policial a un joven que circulaba en una moto robada terminó con una llamativa solución cuando la mamá tomó intervención y evitó una salida violenta , o la necesidad de una diligencia de allanamiento, al convencer a su hijo de que se entregara a la Policía .

El operativo estuvo a cargo del personal de la División Motorizada (De.Mo.Se) que alrededor de las cinco de la tarde realizaban un patrullaje preventivo por calle 1° de Enero y detectaron una moto sin chapa patente , sin espejos retrovisores y cuyo conductor circulaba sin casco.

Las características de la moto coincidían con las descriptas en un robo cometido horas antes por el sector por lo que los efectivos solicitaron identificar al conductor, pero éste hizo caso omiso a la voz de alto y se dio a la fuga a toda velocidad por calle Quimey hacia el sur.

Comisaría 18 Gran Neuquén

Según informó la Policía, en un punto del trayecto de huída el fugitivo abandonó la moto en la vía pública e ingresó a una casa. En el lugar, los uniformados entrevistaron a la dueña de la vivienda, quien manifestó ser la madre del joven involucrado y aseguró que éste se entregaría para evitar inconvenientes.

Minutos después, el joven salió a la calle donde fue demorado por el personal policial. Posteriormente, se verificó que la moto era una Motomel S2 de color negro que presentaba pedido de secuestro vigente por una causa de robo, conforme lo informado por personal de Comisaría 18. Finalmente, el rodado como el joven fueron trasladados a sede policial, donde se continuó con las diligencias de rigor.

Lo atraparon con un inodoro robado y quedó imputado por dos intentos de robo

El lunes, la Policía dio a conocer un procedimiento del fin de semana donde lograron atrapar a un hombre de 26 años en actitud sospechosa que acarreaba una serie de elementos. Entre los objetos, cargaba un inodoro blanco con tapa. De esta manera, en una audiencia de formulación de cargos quedó imputado por el intento de robo y otro anterior.

Todo sucedió alrededor de las once de la mañana del sábado cuando este vecino sorprendió al sujeto salir de una vivienda con los elementos robados en la zona de calles Lago Espejo y Ruca Choroy, del barrio Parque Industrial de San Patricio del Chañar.

Cuando personal policial de la Comisaría 13 acudió al lugar constató el presunto robo en proceso tras un operativo de búsqueda. El sospechoso fue interceptado cargando el inodoro y al adverir la presencia policial intentó darse a la fuga por calle Lago Maquehue.

intento de robo inodoro san patricio del chañar El ladrón fue atrapado escapando mientras cargaba un inodoro y un alargue eléctrico.

Al momento de la demora, transportaba un inodoro con tapa y un alargue eléctrico, elementos que habían sido sustraídos minutos antes. Según una foto publicada por la Policía de una puerta barreteada, identificaron la vivienda robada, y detectaron un daño en una puerta de metal.

Por disposición de la fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, el hombre quedó detenido y este lunes fue trasladado para la realización de la audiencia de formulación de cargos. La teoría fiscal explicada por el asistente letrado Luciano Vidal fue que el 15 de marzo, el sospechoso intentó robar al mediodía en una vivienda del barrio parque industrial.