Una enorme pérdida de agua generó una laguna en plena Autovía Norte de Neuquén

Vecinos advirtieron una importante acumulación de agua potable en cercanías de Autovía Norte y Casimiro Gómez, en un sector recientemente urbanizado.

Una importante pérdida de agua potable generó preocupación en la zona alta de la ciudad de Neuquén, a pocos metros de la Autovía Norte y sobre el sector de Casimiro Gómez, donde en las últimas semanas se habilitaron nuevos loteos con servicios y la conexión vial entre distintos distritos.

El inconveniente se registró este lunes detrás de uno de los sectores recientemente entregados por la Municipalidad, en un punto que divide los distritos 3 y 7. Allí, una gran cantidad de agua comenzó a acumularse formando una laguna de importantes dimensiones, en medio de calles nuevas y terrenos que fueron urbanizados hace poco tiempo.

Según se pudo observar en el lugar, la pérdida era de tal magnitud que resultaba difícil identificar con precisión el punto exacto desde donde salía el agua . El desnivel natural del terreno provocaba que el derrame avanzara hacia el sector de la Autovía Norte, extendiéndose rápidamente por la zona.

La acumulación de agua alcanzaba entre 20 y 30 metros de ancho y se extendía a lo largo de aproximadamente 100 metros, ocupando gran parte de un área donde recientemente se realizaron obras de apertura y conexión de calles. Vecinos y automovilistas manifestaron preocupación por el desperdicio de agua potable y por las posibles complicaciones para circular.

Laguna Novella y Autovia Norte Sebastián Fariña Petersen

Un sector que creció rápidamente

El lugar afectado forma parte de uno de los desarrollos urbanos más recientes de la capital neuquina. Allí se ejecutaron trabajos para conectar distintos barrios mediante la apertura de la calle Casimiro Gómez, una intervención que incluyó la eliminación de un boulevard que impedía la comunicación este-oeste entre los sectores.

La obra había sido solicitada por vecinos que reclamaban una mejor conectividad y también la extensión del recorrido del transporte público. Finalmente, el proyecto se concretó y actualmente por ese tramo circula la línea 10 de colectivo.

El crecimiento de la zona fue acelerado en los últimos meses. Los loteos con servicios entregados por el municipio comenzaron a poblarse rápidamente debido a la demanda habitacional existente en la ciudad. Sin embargo, quienes viven allí remarcan que todavía falta infraestructura complementaria, especialmente arbolado urbano y espacios verdes que permitan mejorar las condiciones ambientales en un sector muy expuesto al viento.

Laguna Novella y Autovia Norte Sebastián Fariña Petersen

Frío, viento y preocupación por el desperdicio

La enorme cantidad de agua derramada por el desperfecto en la cañería llamó preocupó a los vecinos del sector, no solo porque les complica la circulación, sino también porque temen tener problemas de suministro en sus hogares. “Es muchísima agua”, señalaron quienes recorrían el lugar, sorprendidos por la dimensión que tomó la pérdida en pocas horas.

Además del impacto visual que generó la laguna formada en el sector, la principal preocupación giró en torno al desperdicio de agua potable, un recurso fundamental cuya provisión suele verse afectada durante los meses de mayor consumo o ante inconvenientes en la red.

Hasta el momento no se informó oficialmente cuál habría sido la causa de la rotura ni cuánto tiempo demandarán las tareas de reparación en el sector. Operarios trabajaban en las inmediaciones intentando determinar el origen exacto de la pérdida.

Así rabajan el sector