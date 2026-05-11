Kando Motos inauguró su nueva sucursal en el oeste de Neuquén

La concesionaria abrió su segundo local en la capital sobre calle San Martín al 2666. El espacio ofrece motos multimarca, amplia financiación y atención especializada.

El nuevo local de Kando Motos en el corazón del oeste neuquino.

La concesionaria Kando Motos inauguró este viernes su segunda sucursal en la ciudad de Neuquén . La firma apostó por el oeste capitalino ante el inminente crecimiento de este sector.

El nuevo local, ubicado sobre calle San Martín al 2666 , cuenta con un amplio salón de exposición y atención especializada . Además, ofrece a los vecinos y vecinas distintas opciones de financiamiento para acceder a motos cero kilómetro .

La empresa, que tiene más de 30 años de trayectoria en Neuquén y Río Negro , ya cuenta con otra sucursal multimarca en la capital instalada en Bartolomé Mitre 670 . También posee locales exclusivos como Kando Honda, Kando Voge y Kando Repuestos distribuidos en la ciudad.

En la región, los vecinos de Cipolletti y General Roca tienen sus propias sucursales para acceder a las motocicletas.

Inauguración nueva sucursal de Kandoo (2) Maria Isabel Sanchez

“Queríamos estar más cerca de la gente”

Franco Llopart, gerente general de Kando Motos, explicó a LM Neuquén que esta nueva apertura responde al fuerte crecimiento que tuvo el oeste neuquino durante la última década.

“Lo que nosotros estábamos buscando a través de esta sucursal era estar más cerca de la gente”, señaló. “Lo que nosotros estábamos buscando a través de esta sucursal era estar más cerca de la gente”, señaló.

En ese sentido, destacó la ubicación elegida sobre una de las principales arterias de conexión de la ciudad. “San Martín es una calle troncal que conecta el oeste con el centro de Neuquén y acompaña el desarrollo que tuvo esta zona en los últimos años”, sostuvo.

En esta primera etapa el espacio estará enfocado exclusivamente en el área comercial, aunque Llopart adelantó que la empresa proyecta incorporar servicio de posventa durante el próximo año.

Inauguración nueva sucursal de Kandoo (11) Maria Isabel Sanchez

Un local multimarca

La nueva sucursal funcionará bajo un formato multimarca y multisegmento. “La principal diferencia es que acá encontrás motos de toda la gama completa. Desde una 110 hasta motos de 800 centímetros cúbicos”, explicó Llopart.

Entre las marcas que comercializa Kando Motos se encuentran Honda, Yamaha, Gilera, Motomel, Mondial, Voge y Hero, esta última considerada una de las fabricantes líderes de India.

Inauguración nueva sucursal de Kandoo (6) Maria Isabel Sanchez

La propuesta del local apunta tanto a quienes buscan su primera moto para movilidad urbana como a usuarios de segmentos de mayor cilindrada.

Opciones de financiamiento y atención especializada

Desde la concesionaria remarcaron que uno de los principales objetivos es facilitar el acceso a la movilidad a través de distintas alternativas de pago.

Según detalló el gerente general, actualmente trabajan junto al Banco Provincia del Neuquén (BPN) con promociones especiales que permiten adquirir motos en seis cuotas sin interés con la tarjeta Confiable los días miércoles.

Inauguración nueva sucursal de Kandoo (12) Maria Isabel Sanchez

Además, ofrecen financiación mediante créditos de consumo y pagos en hasta 24 cuotas con tarjetas Visa y MasterCard de distintos bancos.

“Buscamos que sea una compra simple y flexible, con opciones acordes a lo que necesita cada cliente”, afirmó. “Buscamos que sea una compra simple y flexible, con opciones acordes a lo que necesita cada cliente”, afirmó.

“Sabemos de motos”

Durante la presentación, desde la empresa remarcaron que el nuevo espacio mantiene el mismo respaldo técnico y comercial que caracteriza a la firma desde hace tres décadas.

“En Kando no solo comprás una moto; encontrás una solución a la movilidad y atención especializada”, destacaron. “En Kando no solo comprás una moto; encontrás una solución a la movilidad y atención especializada”, destacaron. “En Kando no solo comprás una moto; encontrás una solución a la movilidad y atención especializada”, destacaron. “En Kando no solo comprás una moto; encontrás una solución a la movilidad y atención especializada”, destacaron.

También remarcaron que cada unidad cuenta con respaldo de servicio técnico especializado y garantía oficial. “Sabemos de motos y sabemos que somos una solución para la movilidad”, concluyeron desde la concesionaria.

Inauguración nueva sucursal de Kandoo (8) Maria Isabel Sanchez