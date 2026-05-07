Tras 10 años, vuelve una emblemática marca de motos a la Argentina: qué modelos trae y cuánto salen

Desembarca con cuatro modelos de estilo retro para diferentes usos, todos por debajo de los 10 millones de pesos.

La histórica marca JAWA vuelve a la Argentina con una nueva gama de motos , un hito que marca su regreso al país tras una década de ausencia. El desembarco incluye cuatro modelos con estilo clásico cargados de tecnología.

JAWA Motos es una firma con fuerte identidad en el segmento retro, que hace años supo tener fuerte presencia en el país. Ahora, la estrategia para reconectar con el usuario local combina lo mejor de su ADN, el diseño tradicional, con un equipamiento muy moderno.

En esta nueva etapa, la marca llega de la mano de un importador (FAMSA) que proyecta una inversión importante para consolidar la red comercial y de posventa. El objetivo es posicionar nuevamente a JAWA entre las motos más buscadas del segmento medio.

El portfolio inicial incluye modelos de diferentes estilos, desde opciones urbanas hasta alternativas más versátiles para viajes, pero con un denominador común: una estética retro bien marcada.

JAWA 42 FJ JAWA 42 FJ. JAWA

El contexto acompaña: el mercado de motos en Argentina viene de dos meses récord: marzo, con 81.551 unidades patentadas, fue el mejor mes de la historia y le siguió abril con apenas un 1% menos. Además, el acumulado del año llega a 301.962 unidades, un 47.5% más que en el mismo período de 2025.

JAWA motos: qué modelos llegan y cuánto cuestan

Uno de los modelos destacados es la JAWA 350 Classic, una moto de estética retro que remite directamente a la tradición de la marca. Está equipada con un motor monocilíndrico de 334 cc, refrigerado por líquido, que entrega 22,26 caballos de potencia a 8.000 rpm. Este modelo ofrece una conducción equilibrada tanto en ciudad como en ruta. Su precio se ubica en $8.500.000.

JAWA 350 Classic JAWA 350 Classic. JAWA

Otra alternativa es la JAWA 42 FJ, una versión más moderna dentro del concepto retro. Está equipada con la última generación del motor Alpha 2, un monocilíndrico de 334 cc, 4T, DOHC, 4 válvulas; con una potencia de 28,8 CV a 8000 rpm. Presenta un diseño más juvenil, con detalles contemporáneos, con lo que apunta a quienes buscan una moto con personalidad, pero con un toque actual. Cuesta $8.800.000.

JAWA 42 FJ JAWA 42 FJ. JAWA

También se suma la JAWA 42 Bobber, de diseño minimalista. Es una moto pensada más para el disfrute y la estética que para el uso cotidiano intensivo, aunque igualmente ofrece buenas prestaciones. Viene con el motor Alpha 2, un monocilíndrico de 334 cc, 4T, DOHC, 4 válvulas; que genera una potencia de 29,49 CV a 8000 rpm. Incluye refrigeración por líquido, inyección electrónica, caja de 6 velocidades, embrague asistido y antirebote. Su precio es $8.900.000.

JAWA 42 Bobber JAWA 42 Bobber. JAWA

Por último, aparece una opción más versátil dentro del segmento trail, que busca captar a quienes quieren salir del asfalto sin resignar confort. Es la JAWA 350 Adventure, que se posiciona como una alternativa interesante por debajo de los $8.900.000, con buen nivel de equipamiento y capacidad para distintos tipos de terreno. Utiliza el motor monocilíndrico de 334 cc refrigerado por líquido que entrega 29,19 caballos de potencia a 8.000 rpm.

JAWA 350 Adventure JAWA 350 Adventure. JAWA

Un regreso con historia

El retorno de JAWA Motos no solo apela a la nostalgia, sino que también se apoya en una estrategia clara de crecimiento, desarrollada por el nuevo importador: Fábrica Argentina de Motovehículos S.A. (FAMSA), la empresa detrás de la marca RVM, que ahora concretó el regreso de la marca checa a la Argentina.

La relación entre JAWA y la Argentina comenzó en 1952, cuando llegaban motocicletas de la vieja Checoslovaquia y Vicente Martínez comenzó a realizar el soporte técnico. Luego su hijo, Roberto Martínez, asumió en 1992 como responsable técnico de la importadora oficial de JAWA. Y en 1997 fue nombrado representante oficial exclusivo de la marca para la Argentina.

Sin embargo, en 2007 nació la compañía FAMSA, que comenzó a realizar el ensamblaje local de modelos. Y por eso en 2017 la compañía decidió discontinuar temporalmente la producción de JAWA para enfocarse en el desarrollo de RVM, su propia firma de motocicletas.

Con motos que se ubican por debajo de los 10 millones de pesos, ahora el desafío será volver a consolidar la propuesta de JAWA en el tiempo. El primer paso ya está dado: JAWA volvió a la Argentina con una apuesta fuerte.