Kawasaki lanzó una nueva Ninja en Argentina: cómo es y cuánto cuesta

La familia Kawasaki Ninja se potencia en el mercado local con un lanzamiento que apunta directo a los fanáticos de la icónica mediana . La marca japonesa, de la mano de su representante en el país, sumó una supersport que combina el ADN de pista con un paquete moderno de asistencias electrónicas.

La llegada de esta Kawasaki Ninja refuerza la presencia de la marca en un segmento “pasional”: el de las carenadas que se disfrutan tanto por prestaciones como por manejo. Y, como suele pasar en esta categoría, no se trata solo de potencia: cobran importancia las novedades en la parte ciclo , el frenado y la electrónica que ayuda a domar los caballos.

El desembarco de una Ninja con estas credenciales también habla de la estrategia: completar el line-up local con una opción supersport que se ubica por debajo de las “mil” más extremas, pero que igual ofrece tecnología de primer nivel y un comportamiento pensado para el que busca precisión en curvas, aceleración fuerte y confianza al frenar.

El dato que muchos esperan: la nueva Kawasaki Ninja se lanzó con un valor sugerido de US$29.900 y una garantía de un año sin límite de kilometraje.

Kawasaki Ninja ZX-6R Kawasaki Ninja ZX-6R. Kawasaki

Kawasaki Ninja ZX-6R 2026: motor, electrónica y parte ciclo

Bajo el carenado, esta Kawasaki Ninja apuesta por una receta que es marca registrada: motor de cuatro cilindros en línea, con 636 cc, doble árbol (DOHC) y refrigeración líquida. Entrega 127 CV a 13.000 rpm y un par de 70 Nm a 10.800 rpm, un combo que no solo busca estirar arriba, sino también ofrecer mejor respuesta en rangos medios gracias a ese plus de cilindrada respecto de la clásica 600.

En transmisión, suma un paquete muy buscado por quienes manejan deportivo: caja de seis marchas, embrague Assist & Slipper (para suavizar accionamiento y controlar rebotes en reducciones exigentes) y Kawasaki Quick Shifter para subir cambios sin embrague.

La electrónica también sube la apuesta: el modelo incorpora Control de Tracción Kawasaki (KTRC) con tres niveles de intervención y modos de conducción integrados (con opciones pensadas para distintas condiciones). A eso se suma un instrumental TFT color de 4,3 pulgadas con conectividad para smartphone mediante la app RIDEOLOGY, un guiño a la era actual donde la información y el control fino del manejo ya son parte del producto.

En la parte ciclo, esta Kawasaki Ninja sostiene el “linaje ZX” con componentes que apuntan a la precisión: chasis perimetral de aluminio, suspensiones Showa y un conjunto de frenos bien serio. Adelante equipa horquilla invertida Showa SFF-BP de 41 mm (ajustable), mientras que atrás recurre al sistema Uni-Trak con monoamortiguador y posibilidades de regulación, para adaptar el comportamiento según el estilo de conducción.

La ficha de los frenos es contundente: doble disco delantero de 310 mm con pinzas radiales monobloque de cuatro pistones y, atrás, disco de 220 mm. Además, suma el sistema KIBS, que es el ABS “inteligente” de Kawasaki, pensado para acompañar en frenadas exigentes. Calza neumáticos 120/70 R17 adelante y 180/55 R17 atrás, con llantas de 17” en ambos ejes, un estándar que prioriza agilidad y oferta amplia de gomas deportivas.

Sus dimensiones: 17 litros de tanque y un peso en orden de marcha de 196 kilos. La postura responde a la arquitectura supersport, con posición cargada hacia adelante y estriberas retrasadas, pensada para control fino y para sostener ritmos altos cuando el camino (o el circuito) lo permite.

La nueva ZX-6R toma guiños del diseño de las Ninja mayores, con iluminación full LED y una impronta más agresiva. Y, como detalle no menor para el público que busca sensación de moto de carreras sin ir a una 1000, la marca pone el foco en que esta cilindrada intermedia sea una deportiva “de verdad”: rápida, precisa y con electrónica para acompañar.