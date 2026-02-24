Esta moto fue elegida como la más linda del mundo y se vende en Argentina: cuánto cuesta

Se trata de un modelo de alta gama que deriva del MotoGP. Con ADN italiano, es de lo más preciado en el mundo de las dos ruedas.

La Ducati Panigale V4 acaba de sumar un reconocimiento que la confirma como una referencia total en el universo de las dos ruedas, no solo por prestaciones, sino también por estética: fue distinguida con el Good Design Award 2025 , uno de los premios de diseño más prestigiosos y antiguos del mundo. En otras palabras, la superbike italiana volvió a ganar, pero esta vez fuera de los circuitos.

Para una marca como Ducati, donde el diseño siempre fue parte de su ADN, este premio llega para potenciar su historia. La Ducati Panigale V4 ya había sido reconocida antes con el iF Design Award 2025 y el Red Dot Award 2025 , y ahora completó un verdadero triplete de galardones internacionales que la ponen en la cima del diseño global en motos.

El premio no se trata de una elección cualquiera ni de una opinión en redes, sino de una validación de instituciones históricas del diseño. El Good Design Award fue fundado en Chicago en 1950 y es considerado uno de los sellos más importantes para premiar la excelencia estética y funcional en productos de todo el mundo.

En Ducati, además, remarcan que la Ducati Panigale V4 representa esa mezcla que mejor define a la marca: belleza, tecnología y rendimiento.

Embed

Ducati Panigale V4: por qué ganó el “mundial” de diseño

La clave del premio está en cómo Ducati logra equilibrar dos mundos que no siempre conviven bien: la estética y la aerodinámica. La Panigale V4 se destaca por ser una síntesis de “tecnología y belleza”, con una evolución que integra el trabajo aerodinámico con el diseño general de la moto. Ese punto fue central en la valoración internacional.

De hecho, la propia compañía explica que esta Ducati Panigale V4 profundiza la filosofía de crear motos que generen impacto a primera vista. Andrea Ferraresi, director de Estrategia y Centro Stile de Ducati, lo resumió con una definición muy clara: “Este reconocimiento valida lo que significa diseñar una Ducati: crear motocicletas capaces de generar emociones a primera vista y cumplir esa promesa una vez en movimiento, gracias a la integración de la belleza y la tecnología”.

Otro punto fuerte del modelo es su vínculo con la historia de la marca. La Ducati Panigale V4 2025 funciona casi como un homenaje a la mítica Ducati 916 creada por Massimo Tamburini en 1994, una moto que marcó un antes y un después en el diseño deportivo.

Ducati Panigale V4 Ducati Panigale V4. Ducati

Si bien el premio pone el foco en el diseño, la Ducati Panigale V4 también es una máquina de altísimo rendimiento. En la familia Panigale, la versión más extrema para 2026 (la V4 R) muestra hasta dónde puede llegar Ducati con esta plataforma: una superbike desarrollada con base de competición, con cifras de potencia y velocidad que la acercan al universo MotoGP y Superbike de calle.

Ducati Panigale V4: diseño premiado, tecnología de carreras

La Panigale V4 es la primera moto Ducati producida en serie equipada con un motor 4 cilindros (1.100 cc), estrictamente derivado del Desmosedici de la MotoGP: ofrece 214 CV a 13.000 rpm. Y la versión más radical de la saga, la Ducati Panigale V4 R 2026, sirve para entender por qué esta moto genera tanta admiración. Monta el mencionado motor Desmosedici Stradale R, con una potencia que puede llegar hasta 238,5 CV en configuración específica, y una velocidad máxima declarada de 330,6 km/h con escape de competición. Son números que explican por qué la Panigale no solo enamora por afuera.

Además, Ducati trasladó soluciones directas del mundo racing a una moto de serie. Entre ellas aparece un cambio con lógica de competición (con punto muerto ubicado por debajo de la primera) y desarrollos específicos pensados para la pista. Esa herencia deportiva es parte del encanto de la Ducati Panigale V4: no es solo una moto atractiva, es una moto construida con criterio de carreras.

También hay un trabajo muy fuerte en aerodinámica, con soluciones como los “Corner Sidepods”, una tecnología derivada de MotoGP que busca mejorar el tránsito en las curvas y la estabilidad a alta velocidad. En una moto de este nivel, el diseño no es decoración: cada línea, cada aleta y cada volumen tienen una función concreta en el rendimiento. Y eso, justamente, es lo que premian estos reconocimientos internacionales como el que acaba de llevarse Ducati.

¿Se consigue en Argentina? Sí, la Panigale V4 está presente en el mercado local y cuesta entre US$47.000 y US$50.000.

El premio en definitiva reconoce la esencia de la Ducati Panigale V4: una superbike que logró unir tradición italiana, identidad visual, innovación y herencia deportiva en una sola pieza.